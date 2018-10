Krievijas neatkarīgajai televīzijai „Doždj” Alinas vecāki Viktorija un Sergejs pastāstīja, ka viņi meitas sakropļoto līķi morgā atpazina traģiskās dienas pēcpusdienā un viņas vārds bojāgājušo sarakstā parādījās tikai dienas otrajā pusē (slaktiņš notika no rīta), bet vakarā viņa jau it kā runāja televīzijas tiešajā ēterā. Tādēļ viņiem atkal nācās braukt uz morgu atpazīt sava bērna mirstīgās atliekas. Vecāki sašutuši par Krievijas valsts televīzijas attieksmi:

„No viņiem nebija neviens telefonzvans, nekāda atvainošanās. Viņi jau tā mūsu sāpes padarīja vēl lielākas. Tagad visā pasaulē izskan jautājums – kā kaut kas tāds varēja notikt? Vispirms mums deva cerību, ka meita ir dzīva, bet pēc tam mūs vēlreiz nogalināja,” saka Alinas māte Viktorija.

„Protams, ka mums bija cerība (ka meita ir dzīva). Bet kā viņi pārbauda informāciju? Vienkārši telefonzvans un viss... Kaut seju būtu parādījuši,” par „Rossija” bezsirdību ir sašutis Sergejs Kerovs. Viņš liktenīgo televīzijas pārraidi nav skatījies – par to noslepkavotās meitenes tēvam paziņojis draugs no Ķīnas, kurš tur šo pārraidi skatījies. Pēc pārraides Alinas vecākiem zvanījuši radi, draugi un paziņas un taujājuši, vai meita tik tiešām nogalināta, jo viņa runājusi televīzijā. Tas vecāku bēdas padarījis vēl nepanesamākas. Viņš gribot zināt, kas uzdevies par Alinu, bet pašreiz nekādas skaidrības nav: "Absolūta nulle!"

Krievijas televīzija "Rossija" parādījusi savu kārtējo "meistarklasi", pēc nāves nointervējot Kerčas slaktiņā bojāgājušo Alinu Kerovu. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Pusstundu pēc pārraides Alinas mātei piezvanīja no morga, lai viņa otrreiz brauc atpazīt līķi. „Bet es taču neesmu slima, tas bija mans bērns – viņas apģērbs, rokas, kājas, ķermenis,” saka māte.

Jauns.lv jau rakstīja, ka Krieviju pirms pāris dienām šokēja bezprecedenta cinisms: televīzijā „interviju” sniedza Kerčas slaktiņā nogalināta meitene. Drīz vien pēc šausmīgā slaktiņa Kerčas politehniskajā koledžā, kur Vladislavs Rosļakovs nogalināja 21 arodskolas audzēkni un darbiniekus, bet vairākus desmitus ievainoja, Krievijas varas kontrolētajā televīzijā „Rossija” telefoninterviju sniedza bojāgājusī Alina Kerova.

To, kā bojāgājusī meitene pēkšņi „atdzīvojusies” un televīzijā pilnīgi kā no priekšā uzrakstīta papīra nolasījusi „aculiecinieces stāstu” par notikušo traģēdiju, Krievijas valsts televīzijas pārstāvji atsacījās komentēt. Pēc notikuma telekanāls ilgu laiku nepauda savu skaidrojumu par situāciju, ne arī atvainojās Alinas radiniekiem un draugiem. Tikai sešas dienas pēc notikušā raidījuma „60 minūtes” vadītāja Olga Skabejeva savā "Instagram" kontā ierakstīja, ka viltus meiteni-aculiecinieci atradis kāds telekanāla brīvprātīgais, kurš redaktoriem iedevis it kā Alinas telefonu. Vēlāk meitene viltvārde esot atzinusi, ka bijusi šoka stāvoklī un tāpēc savu īsto vārdu neesot vēlējusies nosaukt.

"Rossija" redaktori viltvārdi, nepārbaudot viņas identitāti, arī "palaida" tiešajā ēterā, ko noskatījās miljoniem cilvēku un viņos radīja milzu sašutuma vētru. "Meitene pati atbildēja uz televīzijas redaktora zvanu un mēs to kā aculiecinieces stāstu "palaidām" ēterā. Zvanītāja redaktoriem stādījās priekšā kā Alina Kerova, kad mēs vēl neko nezinājām par patieso Alinas traģisko likteni," taisnojās Skabejeva. Viņa arī piebilda, ka nav noskaidrojusi, kādēļ viltus zvanītāja uzdevās par citu personu.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā - trešdien, 17. oktobrī, Krievijas okupētās Ukrainas Krimas Kerčas arodskolā slaktiņu sarīkoja tās 4. kursa audzēknis, 18 gadus vecais Vladislavs Rosļakovs. Viņš mācību dienas vidū iegāja skolas telpās un apšāva 21 koledžas audzēkņus un darbiniekus, vairākus desmitus ievainoja un pats beigās uzspridzinājās. Tiek izvirzītas vairākas versijas, kādēļ Rosļakovs tā rīkojies, bet pagaidām īstas skaidrības par viņa motīviem nav. Iespējams, viņš varētu būt kļuvis agresīvs vecāku aizraušanās dēļ ar reliģisku sektu mācībām, kas puisim ierobežoja personīgo brīvību, vai arī viņš kļuvis psiholoģiski nekontrolējams skolasbiedru ņirgāšanās un vientulības dēļ.