Netālu no Solsberi, kur 4.martā notika uzbrukums ar "Novičok" bijušajam krievu dubultaģentam Sergejam Skripaļam, "Novičok" iedarbībai vēlāk tika pakļauti arī divi briti - 45 gadus vecais Raulijs un viņa 44 gadus vecā partnere Dona Stērdžesa.

Izmeklētāji aizsargtērpos un maskās darbojās Elizabetes dārzos, kur meklēja "Novičok" pēdas. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

Raulijs un Stērdžesa zaudēja samaņu Raulija mājā Eimsberi 30.jūnijā. 44 gadus vecā Dona Stērdžesa nomira 8.jūlijā un viņas nāve tiek izmeklēa kā slepkavība. Čārlijs Raulijs piektdien izrakstīts no Lielbritānijas slimnīcas un sabiedrībai apdraudējumu nerada, pavēstīja mediķu pārstāvji.

Policija paziņojusi, ka "Novičok" atradies nelielā pudelītē, ko tā atradsi Raulija mājā. Izmeklēšanas laikā pārmeklēti 400 priekšmeti. Vietējie iedzīvotāji neslēpj cerības, ka izmeklēšana drīz beigsies un parks atkal tiks atvērts publiskiem apmeklējumiem.

Kā vēstīja ziņu aģentūra "The Press Association", izmeklētāji uzskata, ka Stērdžesa tikusi pakļauta desmit reizes lielākam "Novičok" daudzumam nekā Skripaļi. Policija atzinusi, ka Raulija mājā atrasta "maza pudele". Čārlijs Raulijs savam brālim Metjū sacījis, ka inde "Novičok" bijusi smaržu pudelītē. Par to cietušā brālis pastāstījis raidsabiedrībai BBC. Izmeklētāji strādā pie teorijas, ka Stērdžesa uzsmidzinājusi "Novičok" tieši uz ādas, "The Press Association" sacīja avots.

Lielbritānijas policija uzskata, ka tai izdevies identificēt personas, kas turamas aizdomās par bijušā krievu dubultaģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu, ceturtdien ziņo aģentūra "Press Association" (PA).

Slepkavības mēģinājumā bija iesaistīti vairāki Krievijas pilsoņi, PA pavēstījis par izmeklēšanas gaitu informēts avots, piebilstot, ka aizdomās turamo identitātes apstiprinātas, salīdzinot drošības videokameru ierakstus un valstī ieceļojošo personu datus. Lielbritānija jau iepriekš Skripaļa saindēšanā apsūdzējusi Krieviju, taču Maskava savu atbildību noliedz.

Skotlendjards šo informāciju atteicies komentēt.