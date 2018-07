Jaunākajā aptaujā 31% 18-24 gadu veci jaunieši atbildējuši, ka vēlas emigrēt prom no Krievijas, pārceļoties uz dzīvi citur. Laika posmā no 2014.gada līdz 2017.gadam aizbraukt alkstošo skaits svārstījās starp 21% un 26%, taču šogad valsti pamest grib jau katrs trešais no aptaujātajiem. Tik augsts aizbraukt gribošo skaits iepriekš fiksēts arī 2013.gadā, vēsta dati.

Vienlaikus bažām par "Krievijas" iztukšošanos īsti pamata nav, jo šīs pašas aptaujas ietvaros 88% krievu savu dzimteni nevēlas un negrasās pamest.

Sociologi arīdzan konstatējuši, ka 26% aptaujāto ir radinieki vai draugi, kuri Krieviju pametuši un mīt citur. Septiņu gadu laikā praktiski nemainīgs ir to cilvēku īpatsvars, kuri aizceļo no valsts. Šogad aptaujā 10% norāda, ka vēlas pārcelties uz pastāvīgu dzīvesvietu ārzemēs. Valsti nevēlas pamest vecāka gadagājuma cilvēki, taču jauniešu vidū šī vēlme iezīmējas trīsdesmit vienam procentam.

Vispievilcīgākās pārcelšanās vietas krieviem joprojām šķiet Vācija (16%) , ASV (7%) , Spānija (6%). Pieci procenti gribētu emigrēt uz Kanādu, savukārt 4% simpatizē Itālija. Datu apsekojums veikts šī gada 6. un 7.jūnijā, un tajā uz jautājumiem pa tālruni atbildēja 1,8 tūkstoši Krievijas iedzīvotāju.