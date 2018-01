REUTERS

Pasaulē dārgākā degvīna pudele, kas pieder Latvijā bāzētam uzņēmumam, atrasta tukša

Atrasta pasaulē dārgākā degvīna pudele, kura šonedēļ nozagta no bāra Kopenhāgenā. "The Local" ziņo, ka pudele izmesta kādā no būvlaukumiem Dānijas galvaspilsētas pievārtē. Zīmīgi, ka tā bijusi tukša.