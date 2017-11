1917. gada 7. novembrī (oktobrī pēc vecā stila) Krievijas boļševiki Vladimira Ļeņina un Ļeva Trocka vadībā Petrogradā gāza Aleksandra Kerenska vadīto pagaidu Krievijas valdību.

Notikums tiek saukts par "Krievijas revolūciju", un tā skāra gan lielās pilsētas, gan laukus. Pēc gada visā Krievijas impērijā sākās pilsoņu karš.

"Mēs, boļševiku partija, esam pārliecinājuši Krieviju. Mēs esam atkarojuši Krieviju - no bagātniekiem, no ekspluatatoriem - trūcīgo labā," pēc apvērsuma sacīja Vladimirs Iļjičs Ļeņins.

Komunistu partija laukumā pie Kremļa šodien bija pārstāvēta visplašāk. (Foto: AFP)

Kamēr Maskavā notiek revolūcijas simtgadei rīkoti gājieni un parādes ar augstu valsts amatpersonu piedalīšanos, Briselē šodien atgādina, no kādām šausmās daļa Eiropas Savienības izbēga. Tur notiek starptautiska konference par 1917.gadā Krievijā notikušo boļševiku apvērsumu un tā mantojumu.

Pasākuma galvenais mērķis: apspriest to, kā labāk saprast mūsdienu pasauli, atskatoties uz šiem pagātnes notikumiem. Tas mudina pārdomāt to, kāda ir padomju mantojuma ietekme uz Eiropas Savienības valstīm, kas reiz bijušas Padomju Savienības režīma pakļautībā, kā arī to, kāda šobrīd ir Krievijas loma pasaulē un Eiropā.