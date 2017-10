Policija par nopietniem pārkāpumiem apcietinājusi ratiņkrēslā esošo Lasvegasas šāvēja brāli

Kā vēsta Losandželosas policija, 59 gadus vecais Brūss Duglass Pedoks ir apcietināts Ziemeļholivudā aizdomās par simtiem bērnu pornogrāfijas materiālu glabāšanu.

Kā redzams KTLA TV materiālā, jaunākais no trim brāļiem Pedokiem tika aizturēts kādā aprūpes centrā, kur ar savu ratiņkrēslu tika ievietots policijas busiņā.

Vakar Losandželosas apgabala tiesā tika iesniegti Brūsa Pedoka apsūdzības dokumenti par 20 epizodēm, kas saistītas ar bērnu pornogrāfiju un bērnu seksuālu izmantošanu. Kratīšana pie Lasvegasas brāļa tik atrasti aptuveni 600 bērnu pornogrāfijas attēli, no kuriem daļa redzamo bija jaunāki pat par 12 gadiem.

Brūss Pedoks ir bezpajumtnieks un šie attēli tika atrasti vietā, kurā viņš nesen bija uzturējies. Policija būtu viņu aizturējusi jau dienu ātrāk, tomēr nebija informēta par viņa atrašanās vietu, kamēr tika uzzināts, ka viņš atrodas Ziemeļholivudā, kur arī tika apcietināts

Losandželosas policija izplatījusi Pedoka fotogrāfiju gadījumam, ja kāds no cietušajiem gribētu ziņot drošībsargājošajām iestādēm par viņa izdarībām.

Kā paziņoja Losandželosas policijas runasvīrs Džošs Rubenšteins, Pedoka aizturēšana ir neatkarīgas izmeklēšanas rezultāts un nekādā veidā nav saistīts ar asinsizliešanu Lasvegasā.

Visu laiku asiņainākā apšaude ASV vēsturē

Kasjauns.lv jau rakstīja, ka ASV pilsētā Lasvegasā svētdienas, 1.oktobra, vakarā brīvdabas kantrimūzikas festivālā notikušajā apšaudē nogalināti 59 cilvēki, bet ievainoti 527 cilvēki.

Uzbrucējs atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji, pūlī izcēlās panika un daudzi metās bēgt.

Stīvens Pedoks - azartspēles mīlošs pensionārs

Brālis Ēriks Pedoks žurnālistiem arī sacīja, ka viņa Orlando dzīvojošā ģimene bija šokā, uzzinot par radinieka saistību ar Lasvegasas slaktiņāu.

"Tas ir pilnīgi neloģiski, viņam nebija nekādu iemeslu to izdarīt," sacīja brālis. "Marss nokrita uz zemes. Mēs bijām pilnīgi apstulbuši," viņš brālis, sakot, ka šāvējs bijis "parasts puisis", kurš nakšņoja viesnīcās, spēlēja azartspēles un apmeklēja šovus.

Brāļi Ēriks (no kreisās) un Stīvens (no labās) Pedoki. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

64 gadus vecais Lasvegasas šāvējs Stīvens Pedoks, kuru tur aizdomās par ASV vēsturē asiņainākās apšaudes izvēršanu šajā izklaižu pilsētā, šķietami bijis vienkāršs un turīgs pensionārs, izbijis grāmatvedis, uzdzīvotājs un azartspēļu spēlētājs.

Savukārt tagad apsūdzētais Brūss Pedoks "NBC News" norādīja, ka viņa brālis bijis "multimiljonārs un nekustamo īpašumu attīstītājs". Medijs ieguvis arī izdrukas, kuras apliecina, ka, visticamāk, ar naudu šāvējam problēmu patiešām nebija. Viņš vieglu roku vienā dienā Lasvegasas kazino nospēlēja vai laimēja 10 000 dolāru. Dažreiz summas sasniedza pat 20 000 un 30 000 dolāru. Pagaidām nav zināms, tie bija laimesti vai zaudējumi.

Šie dati iegūti no institūcijas, kas saskaņā ar likumiem fiksē dienas laikā azartspēļu vietās notikušās transakcijas, ja tās pārsniedz 10 000 ASV dolāru atzīmi.

Lasvegasas šāvējs Stīvens Pedoks. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Saskaņā ar publiskajos reiģistros pieejamajiem datiem šāvējs dzīvoja visai nepastāvīgu dzīvi - viņam laika gaitā bijušas fiksētas 27 dažādas dzīvesvietas Kalifornijā, Teksasā un Nevadā.

Zināms arī tas, ka no 1985. gada līdz 1988. gadam viņš strādāja uzņēmumā "Lockheed Martin" par iekšējā audita speciālistu. Uzņēmumā norāda, ka šobrīd sadarbojas ar policiju, lai sniegtu atbildes par Padoka pavadīto laiku šajā uzņēmumā.

Savukārt ārvalstu mediji ziņo, ka Stīvens Pedoks bijis 64 gadus vecs, licencēts pilots un medību entuziasts bez iepriekšējas sodāmības. Viņam piederējusi aptuveni 400 000 vērta pensionēšanās kopienas māja. Šāvējs dzīvojis 90 minūšu attālumā no Lasvegasas.

Viņš dzīvojis kopā ar 62 gadus vecu sievieti, kura kopš svētdienas vakara izsludināta meklēšanā. Stīvenam Pedokam bijusi gan medību, gan zvejas licence, kā arī pilota apliecība. Viņš, iespējams, iepriekš strādājis par auditoru daudzdzīvokļu ēku kompleksā Teksasā.

Tiek ziņots, ka šāvējs dzīves laikā neesot reģistrējies nevienā sociālajā tīklā, tāpēc ir grūti iegūt viņa fotogrāfijas.

Tēvs bija FIB meklētāko cilvēku sarakstā

Slepkavas brālis Ēriks Pedoks medijiem atklājis, ka viņu tēvs bijis banku laupītājs, kurš savulaik bijis iekļauts FIB meklētāko noziedznieku sarakstā. Tēvs vienreiz pat pamanījās izbēgt no cietuma. Saskaņā ar 1969. gadā izdotu varasiestāžu skrejlapu abu tēvs Bendžamins Padoks bijis ar diagnozi "psihopāts".

Tēvs Bendžamins Pedoks, kurš bija viens no tā laika FIB meklētākajiem noziedzniekiem. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Saskaņā ar 1970. gados izdotu aresta orderi Pedoku tēvs bija nosaukts par "bruņotu un bīstamu". Viņu apsūdzēja par trīs banku aplaupīšanu 25 000 dolāru vērtībā. Policija vīrieti arestēja Lasvegasā, bet sodu viņš izcieta Teksasā, no kurienes pēc pusgada izbēga un aplaupīja vēl vienu banku.