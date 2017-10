Jaunas detaļas Lasvegasas slaktiņa lietā raisa jautājumus par policijas reakciju

Pirmdien preses konferencē Lasvegasas policijas šefs paziņoja, ka pirms slaktiņa kantrī mūzikas festivālā Stīvens Padoks sašāvis un ievainojis viesnīcas apsargu Hesusu Kamposu.



Šerifs Džozefs Lombardo stāsta: "Esam noskaidrojuši, ka Kampos pirms slaktiņa sastapis aizdomās turamo."



Oficiālā versija pirms tam bija tāda, ka Padoks sācis šaut uz festivāla apmeklētājiem, bet tikai pēc tam sašāvis apsargu.

Policisti Lasvegasas slaktiņa laikā. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Tikmēr policisti meklējuši vietu no kurienes tiek raidīti šāvieni.



Policija tagad apgalvo, ka Kampos 1. oktobrī pārbaudījis trauksmi, ko izraisījusi signalizācija "Mandalay Bay Hotel and Casino" viesnīcas 32. stāvā.



Signalizācija nebija saistīta ar viesnīcas numuriņu, kuru bija noīrējis Padoks.

Slaktiņa sarīkotājs pulkstens 21:59 izšāvis cauri durvīm un gaitenī ievainojis apsargu Kamposu.



Sešas minūtes vēlāk Padoks atklāja uguni uz 22 000 cilvēku pūli, kas bija ieradušies uz festivālu.



Viņš šāva 10 minūtes. Tika nogalināti 58 cilvēki, bet vairāk nekā 500 ievainoti.



22:15 šaušana tika pārtraukta, bet tikai 23:20 - astoņdesmit minūtes pēc tam, kad tika sašauts viesnīcas apsargs - policija ielauzās Padoka viesnīcas numuriņā, kur viņu atrada mirušu.

Lasvegasas policija apgalvo, ka apsargs paziņojis viesnīcas drošībniekiem par to, ka ticis sašauts.



Nav skaidrs vai un kad viesnīca izsaukusi policiju.



Bet, ja viesnīca to izdarīja, policistiem būtu bijušas papildus 6 minūtes, lai atrastu Padoku.



64 gadus vecais vīrietis viesnīcas numuriņā bija atnesis lielu šaujamieroču arsenālu, kurus modificēja, lai palielinātu šāvienu daudzumu.

Kasjauns.lv jau ziņoja, ka Lasvegasas slaktiņa šāvējs Stīvens Padoks "ieročus un munīciju ieguvis desmitgadēm ilgi un dzīvojis slepenu dzīvi".

Padoka automašīnā viesnīcā "Mandalay Bay" pēc uzbrukuma atrastas vairākas kastes ar sprāgstvielām un 1600 patronas, sacīja šerifs, 64 gadus veco vīrieti raksturojot kā bīstamu un kā cilvēku ar traucējumiem.

64 gadus vecais Stīvens Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino".

