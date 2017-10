Šāda tipa lodes, atsitoties pret mērķi, uzliesmo. Tās atrastas gan Padoka īrētajā “Mandalay Hotel” viesnīcas numurā, gan netālu no brīvdabas mūzikas festivāla norises vietas esošajām degvielas tvertnēm.

Jau iepriekš izmeklētājiem bija aizdomas, ka Padoks mērķējis uz degvielas tvertnēm, taču atrastās lodes to apstiprinājušas. Viens no diviem logiem, no kuriem šāvējs veica masu apšaudi, bijis vērsts tieši iepretim degvielas tvertnēm.

Policija joprojām strādā pastiprinātā režīmā, lai izprastu slepkavnieka rīcības iemeslus. Viesnīcas numurā atrastās Valium tabletes liek izmeklētājiem liek domāt par garīgu saslimšanu.

Kasjauns.lv jau ziņoja, ka Lasvegasas slaktiņa šāvējs Stīvens Padoks "ieročus un munīciju ieguvis desmitgadēm ilgi un dzīvojis slepenu dzīvi".

Padoka automašīnā viesnīcā "Mandalay Bay" pēc uzbrukuma atrastas vairākas kastes ar sprāgstvielām un 1600 patronas, sacīja šerifs, 64 gadus veco vīrieti raksturojot kā bīstamu un kā cilvēku ar traucējumiem.

64 gadus vecais Stīvens Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino".