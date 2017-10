Uz atrastās papīra lapeles Lasvegasas šāvējs Stīvens Padoks bija precīzi aprēķinājis attālumu no sava istabas loga līdz cilvēku pūlim brīvdabas mūzikas festivālā, kā arī to, kurā vietā varētu krist viņa raidītās lodes. Būtībā, Padoks bija veicis aprēķinus, kā noslepkavot pēc iespējas vairāk cilvēku, apgalvoja atbildīgās iestādes.

Lasvegasas policijas pārvaldes amatpersona Deivids Ņūtons sacīja, ka pamanījis papīra lapiņu ar pierakstiem uz viesnīcas numuriņa naktsgaldiņa, netālu no viena no logiem, kuru Padoks izmantoja masu apšaušanai. “Uz tās redzēju atzīmētu augstumu, attālumu un spēku, ar kādu lode trieksies pūlī,” piebildis policijas pārstāvis.

Šāvēja Stīvena Padoka īrētais viesnīcas “Mandalay Bay” numurs atradās 32. stāvā ar lielisku skatu uz brīvdabas mūzikas festivāla koncerta laukumu, kur, pirms šāvējs uzsāka uzbrukumu, bija sapulcējušies vairāk nekā 200 000 apmeklētāju.

Kasjauns. lv jau vēstīja, ka ASV policija, pārmeklējot Lasvegasas šāvēja noīrēto viesnīcas numuru, atradusi zīmīti un vairākas novērošanas kameras un uzskata, ka viņš plānojis aizbēgt.

64 gadus vecais Stīvens Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino".

Apšaudē dzīvību zaudēja gandrīz 60 cilvēki un aptuveni 500 tika ievainoti.

Padoks nošāvās, pirms policisti ielauzās viņa izīrētajā viesnīcas numuriņā.