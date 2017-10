“Lollapalooza” festivālā pulcējās vairāk nekā 400 000 skatītāju, tostarp, ASV eksprezidenta Baraka Obamas vecākā meita. Kā vēsta ārvalstu mediji, Padoks bija rezervējis divus numurus Čikāgas viesnīcā “Blackstone”, kura atrodas otrpus ielai, kur jau kopš 2005. gada notiek mūzikas festivāls “Lollapalooza”.

No abiem rezervētajiem numuriem lieliski var pārlūkot festivāla zonu un, iespējams, Padoka plāns bija ko Lasvegasas slaktiņam līdzīgu pastrādāt arī Čikāgā.

Mūzikas festivāls Čikāgā notika no 3. līdz 6. augustam, Lasvegasas šāvējs istabas viesnīcā “Blackstone” bija rezervējis laika periodā no 1. līdz 6. augustam. Padoks tā arī nekad neieradās uz rezervēto viesnīcu.

Jau vēstīts, ka ASV policija, pārmeklējot Lasvegasas šāvēja noīrēto viesnīcas numuru, atradusi zīmīti un vairākas novērošanas kameras un uzskata, ka viņš plānojis aizbēgt, preses konferencē trešdien paziņojis Lasvegasas policijas priekšnieks Džozefs Lombardo.

Lombardo neatklāja, kas teikts Padoka atstātajā zīmītē, bet apstiprināja, ka viņš, sākotnēji, acīmredzot, nav plānojis nošauties.

64 gadus vecais Stīvens Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino".