Aģentūra "Reuters" ziņo, ka policija, aprunājoties ar sievieti, cer saprast, kādi bija Padoka motīvi un iemesli. Denliju Losandželosā sagaidīja Federālās izmeklēšanas biroja (FIB) aģenti.

Marilū Denlija. (Foto: REUTERS)

Avots ASV varasiestādēs norādīja, ka Denlija nav apcietināta, taču FIB cer, ka viņa brīvprātīgi piekritīs sniegt liecības par notikušo.

Izmeklētāji arī pārbauda 100 000 dolāru pārskaitījumu uz bankas kontu Filipīnās, ko veica Padoks. Tiek uzskatīts, ka nauda bija paredzēta Denlijai.

Šobrīd nav zināms, vai Denlija bija informēta par Padoka plāniem īstenot šo slaktiņu.

Zināms, ka Filipīnu galvaspilsētā Manilā viņa ieradās 15. septembrī no Tokijas. Tad 22. septembrī devās un Honkongu, bet 25. septembrī atkal atgriezās Manilā.

Cilvēki šokā, ieraugot Denlijas vārdu

"Viņa, iespējams, ir viena no laimīgākajām, draudzīgākajām, dzīvespriecīgākajām personām, ko jelkad esmu pazinusi. Visiem, kas viņu satikuši, viņa iepatikusies," stāstīja Dionna Voltripa, kuras tēvam Gerijam Denlijam savulaik bija ilgstošas attiecības ar šo sievieti.

Viņas bijušais vīrs Gerijs Denlijs, ar kuru kopā pavadīti 25 gadi. (Foto: Vida Press)

Izskan ziņas, ka Denlija dzimusi Filipīnās, taču daudzus gadus pavadīja Austrālijā, kur esot apprecējusies ar šīs valsts pilsoni.

Pēc tikšanās ar Voltripas tēvu Denlija pārcēlusies uz ASV.

1990. gadā abi apprecējās un laulība ilgusi 25 gadus. Denlija savas dzīves laikā strādājusi tirdzniecībā, galvenokārt nodarbojoties ar apģērbu un juvelierizstrādājumu pārdošanu.

Marilū Denlija. (Foto: Vida Press)

Gan Marilū, gan viņas vīram Gerijam bija bērni no iepriekšējām attiecībām. Kad viņas tēvs apprecējās ar Denliju, Voltripai bija 20 gadi.

"Viņi bija neizsakāmi laimīgi. Viņi ļoti mīlēja viens otru," stāsta Voltripa, atklājot, ka šī laulība izjuka pēc tam, kad Marilū satika Padoku. Abi iepazinušies kazino, kur viņš bijis aktīvs spēlētājs.

Marilū Denlija. (Foto: Vida Press)

Denlijas bijušās darba vietas "Atlantis Casino Resort Spa" pārstāvis Džons Vīnreihs stāstīja, ka sieviete regulāri apkalpoja Padoku un nereti viņam norādīja, kuri automāti varētu būt veiksmīgākie, taču tad viņa vienu dienu pazuda. Kolēģi stāstīja, ka viņa devusies prom kopā ar Padoku.

2015. gadā Denlija šķīrās no sava vīra un laulības saraušanas dokumentos kā savu adresi norādīja Padokam piederošu īpašumu.

Kaimiņi stāstījuši, ka Marilū bijusi runīga un atvērta, viņa rīkoja kulinārijas vakarus un vietējās ballītes dāsni apgādāja ar filipīniešu ēdieniem.

Savukārt Padoka mājas kaimiņi abus par draudzīgiem un komunikabliem nenosauc. "Es domāju, varbūt viņš ir slims, jo viņi vienmēr bija mājās aiz aizvilktiem aizkariem," sacīja kaimiņiene. "Viņi nebija atvērti, nekur neiesaistījās," saka kaimiņiene, piebilstot, ka viņi nebija nedraudzīgi, bet vienkārši nesociāli.

Marilū Denlija. (Foto: Vida Press)

Denlijas māsas versija

Marilū Denlijas māsas, kuras publiski nevēlējās atklāt savu vārdu un rādīt seju, sacīja: "Es zinu, ka viņa neko nezina, tāpat kā mēs nezinām. Viņa tika aizsūtīta prom. Viņa tika aizsūtīta prom, lai nebūtu tur un neredzētu, ko viņš perina," teica viena no māsām, kura dzīvo Austrālijā.

Viņa piebilda: "Šajā ziņā es saku viņam paldies par manas māsas pasargāšanu," atklājot, ka Marilū bija ļoti iemīlējusies Padokā. Denlijas vecākā māsa tikmēr norādīja, ka viņa nebija plānojusi doties uz Filipīnām, bet Padoks savu draudzeni nolika fakta priekšā: "Marilū, es atradu tev lētas biļetes uz Filipīnām." Denliju tas esot šokējis.

"Neviens nevar salikt kopā puzli, neviens, izņemot Marilū, jo Stīvena šeit vairs nav. Tikai Marilū, iespējams, var palīdzēt," sacīja māsa, piebilstot, ka tad, ja Marilū būtu ASV, slaktiņš nenotiktu, jo viņa to gluži vienkārši nepieļautu.

Jau ziņots, ka Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino". Apšaudē miruši vismaz 59 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 500 guvuši ievainojumus.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji.

Padoks nošāvās, pirms policisti ielauzās viņa izīrētajā viesnīcas numuriņā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka Padoks pēdējās pāris nedēļas aizrāvies ar azartspēlēm, liekot uz spēles vairāk nekā 10 000 ASV dolārus dienā.

Viņš bija rūpīgi sagatavojies apšaudei, pielādējot aptuveni 20 ieročus un uzstādot novērošanas kameras pie viesnīcas numuriņa durvīm un gaitenī, lai laikus pamanītu jebkādu kustību viņa virzienā. Numurā tika atrasts arī dators un 12 ierīces, ar kuru palīdzību var panākt, ka ierocis šauj nepārtraukti, līdzīgi kā automāts.

Padoka mājās tika atrasti vēl 26 ieroči.

Apšaudes laikā viens no viesnīcas apsargiem, kas tuvojās Padoka numuriņam, tika sašauts caur durvīm.

Izmeklētāji līdz šim nav atradušu saistību starp šo apšaudi un starptautiskām teroristiskām organizācijām, lai gan teroristu grupējums "Islāma valsts" paziņojis, ka uzbrukumu pastrādājis viens no viņu atbalstītājiem.