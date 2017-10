Viņa motīvus policijai vēl nav izdevies atklāt.

Padoks svētdienas vakarā (pirmdien pēc Latvijas laika) atklāja uguni no automātiskā ieroča uz festivāla "Route 91 Harvest" apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas "Mandalay Bay Hotel and Casino".

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji.

Padoks nošāvās, pirms policisti ielauzās viņa izīrētajā viesnīcas numuriņā.

Filipīnu varasiestādes ziņo, ka Padoka draudzene otrdienas naktī ar lidmašīnu devusies no Filipīnām uz Losandželosu. ASV policija gatavojas viņu nopratināt.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka Padoks pēdējās pāris nedēļas aizrāvies ar azartspēlēm, liekot uz spēles vairāk nekā 10 000 ASV dolārus dienā.

Viņš bija rūpīgi sagatavojies apšaudei, pielādējot aptuveni 20 ieročus un uzstādot novērošanas kameras pie viesnīcas numuriņa durvīm un gaitenī, lai laikus pamanītu jebkādu kustību viņa virzienā. Numurā tika atrasts arī dators un 12 ierīces, ar kuru palīdzību var panākt, ka ierocis šauj nepārtraukti, līdzīgi kā automāts.

Padoka mājās tika atrasti vēl 26 ieroči.

Apšaudes laikā viens no viesnīcas apsargiem, kas tuvojās Padoka numuriņam, tika sašauts caur durvīm.

Izmeklētāji līdz šim nav atradušu saistību starp šo apšaudi un starptautiskām teroristiskām organizācijām, lai gan teroristu grupējums "Islāma valsts" paziņojis, ka uzbrukumu pastrādājis viens no viņu atbalstītājiem.

