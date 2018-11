2005. gada 18. novembra militārajā parādē Latvijā pirmo reizi piedalās NATO IZNĪCINĀTĀJI F-16, kuriem Latvijas iedzīvotājiem bija jāiedveš lepnums par stipro Latviju, bet tās ienaidniekiem liktu aiz bailēm “pietaisīt bikses”. Togad 18. novembrī ziņu aģentūras raportēja:

“Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā militārajā parādē pirmo reizi piedalījās NATO gaisu spēku iznīcinātāju lidmašīnas F16, kuras lidoja virs Daugavas un 11. novembra krastmalas. Parādē piedalījās divas ASV bruņoto spēku lidmašīnas F16, kas pašreiz bāzējas Lietuvā, Šauļos.

Militārajā parādē pirmo reizi piedalījās arī Nacionālo bruņoto spēku iegādātās "Hummer" automašīnas, bet 21 lielgabala zalvi par godu svētkiem izdarīja nevis profesionāli karavīri, bet gan Zemessardzes vienības pārstāvji.

Parādi ievadīja Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kura kopā ar aizsardzības ministru Einaru Repši un NBS vadītājiem sveica visas bruņoto spēku vienības. Pēc tam prezidente sveica visus Latvijas iedzīvotājus Latvijas 87. neatkarības proklamēšanas dienā un Nacionālos bruņotos spēkus Latvijas armijas izveidošanas 86. gadadienā.

Prezidente norādīja, ka šī militārā parāde atgādinot par tiem laikiem, kad Latvijas neatkarība bija jāizcīna ar asinīm, kas lijušas šajā pašā vietā.

"Šodien mums ir jāturpina cīnīties, lai varētu būt droši par savas valsts brīvību, neatkarību, suverenitāti citu brīvu un neatkarīgu valstu saimē," sacīja Vīķe-Freiberga.

Kā uzsvēra prezidente, Latvijai esot laimējies, ka ir daudz sabiedroto, kas saprot - mūsu drošība ir arī viņu drošība. Prezidente arī pauda pārliecību, ka "jebkurā brīdī, kad Latvija var būt apdraudēta, mēs varam būt pilnīgi droši, ka nepaliksim vieni", kā tas esot bijis vēstures gaitās un nekad nebūs jāpiedzīvo, "to ko mums ir nesis Otrais pasaules karš".

"Šobrīd arī dzīvojam tādā pasaulē, kur draudi nāk no dažādām pusēm. Tie nāk no terorisma, no fanātisma un no neprognozējamas valstu rīcības, no tādām valstīm, kur vēl valda totalitārisms un valdnieki, par kuriem nav saprotams, kādām vērtībām viņi seko, izņemot savai varas kārei," sacīja Vīķe-Freiberga.