Tajā norādīts, ka 2015.gada aprīļa sākumā četras personas vienojās izdarīt zādzību veikalā "Maxima". Starp četrām personām bija veikala kasiere, bijušais vecākais kasieris, bijušais veikala apsargs, kā arī bijušā vecākā kasiera pusbrālis.

Sākotnējais laupīšanas plāns bijis, ka kasiere no veikala telpām iznes kastes ar naudu, ko nodod vienam no līdzdalībniekiem, taču pārējie trīs noziedznieki aizmuguriski vienojās, ka kasiere jānogalina, lai viņa neizpaustu informāciju par pastrādāto noziegumu. No tiesas sprieduma izriet, ka plānu par kasieres noslepkavošanu izdomājis veikala apsargs.

Vīrietis, kurš notiesāts par slepkavības mēģinājuma izdarīšanu tiesai liecināja, ka viņš bijis jaunākais brālis un vienmēr sekojis tam, ko sacījis vecākais, jo māte viņam bija mācījusi, ka "ģimene ir svētums". Taču savās liecībās viņš arī norādīja, ka māte pret jauno pusbrāli izturējusies saspringti, jo viņš regulāri aizņēmies naudu, ko nekad nav atdevis.

Tieši pusbrālis vīrieti iepazīstināja ar veikala apsargu, kuram ienāca prāta ideja par veikala aplaupīšanu, taču plānu izdomāja bijušais vecākais kasieris, kurš arī sadalījis pienākumus. Plānam bijuši trīs etapi - pirmajā etapā vīrietim bija jāpaņem kārbās saliktā naudā, otrajā etapā jāapdullina kasiere, kas šo naudu iznesusi, bet trešajā - jāinscenē laupīšana.

Dienu pirms laupīšanas vīrietim paziņots, ka kasiere ir jānogalina, lai viņa nevienam nepateiktu, kas izdarīts. Sākotnēji bija plānots, ka slepkavība tiks paveikta izmantojot pistoli, taču to neizdevās sagādāt, tādēļ par slepkavības ieroci tika izvēlēts nazis. Veikala apsargs arī instruēja vīrieti, kur tieši jādur, lai slepkavību paveiktu veiksmīgi. Vīrietim arī tika draudēts, ka ja viņam neizdosies paveikt slepkavību atbilstoši plānam, tad arī viņš tiks nogalināts, jo viņš "pārāk daudz zinot".

Aprakstot pašu noziegumu, vīrietis liecināja, ka tā izdarīšanas dienā viņš piegājis pie veikala, ģērbies tumšā apģērbā un maskā. Pēc neilga laika pie viņa pienāca veikala kasiere, kas viņam iedeva kastes ar naudām, tad viņš izvilka līdzpaņemto nazi un metās virsū viņai no mugurpuses. Sava satraukuma dēļ vīrietis nespēja kontrolēt savus dūrienus, tādēļ slepkavība neizdevās. Pēc tam, kad cietusī sāka kliegt pēc palīdzības ieradās veikala apsargs, kurš viņu aizbiedēja prom ar slotu.

Savās liecībās vīrietis pilnībā atzina savu vainu.

Arī vīrieša pusbrālis tiesā atzina savu vainu, norādot, ka viņam piedāvāja piedalīties laupīšanā, viņš nevarēja un nepadomāja no tās paveikšanas atteikties muļķības dēļ. Kad visu sapratis, jau bijis par vēlu. Savās pirmstiesas liecībās pusbrālis norādīja, ka laupīšanā piedalījies, jo gribējis segt savu 500 eiro lielo kredītu.

Tiesas spriedumā norādīts, ka veikala bijušajam apsargam, kurš izplānoja slepkavību piesprieda 12 gadus ilgu cietumsodu un tam pieskaitīja pirms tam neizciesto Ogres rajona tiesas spriedumu, tādējādi kopumā bijušajam apsargam būs jāpavada 14 gadi aiz restēm.

Savukārt, bijušajam vecākajam kasierim tiesa piesprieda 11 gadus un sešus mēnešus ilgu cietumsodu, bet vīrietim, kurš veica uzbrukumu piesprieda 12 gadus ilgu brīvības atņemšanu.