Jaunais 5G sakaru tīkls nozīmē milzīgu tehonoloģisko izrāvienu. (Foto: AP/Scanpix)

Izmēģinājumi sākti arī Latvijā, bet no Nīderlandes saņemtas satraucošas ziņas – 5G masta tuvumā pēkšņi miruši simtiem putnu.

No kokiem krītot beigti strazdi

Hāgas parkā, izmēģinot 400 metru augstas antenas sakarus ar dzelzceļa staciju Holland Spoor, no kokiem sākuši krist beigti strazdi. Tuvumā peldošās pīles uzvedušās dīvaini, slēpušas galvu zem ūdens vai izlidojušas uz ielas, vēsta Nīderlandes un citi portāli. Vēsts ir tiešām satraucoša, taču, iedziļinoties sīkāk, uzreiz atklājas, ka neviens avots nav nopietns, respektabls laikraksts vai ziņu portāls.

Lielāku skaidrību vieš Hāgas pašvaldība savā mājaslapā denhaag.nl. Proti, no 19. oktobra līdz 3. novembrim pilsētas parkā patiešām atrasts liels skaits mirušu putnu – 337 strazdi un divi lauku baloži. Drošības labad parks patlaban slēgts suņu pastaigām.

Testi nemaz nav veikti

Nīderlandes Pārtikas un patēriņa produktu drošības aģentūra, Savvaļas veselības centrs un Vageningenas universitātes laboratorija izmeklē notikušo. Noskaidrots, ka nav vainojams putniem bīstamais Rietumnīlas vīruss, nav atklāts arī usutu vīruss, kas var inficēt strazdus. Pārbaudes vēl turpinās, izmeklējot, vai putni nav saindējušies vai inficēti ar citu vīrusu.

Nav atklāti nekādi pierādījumi 5G ietekmei, uzņēmums "Agentschap Telecom" apstiprinājis, ka šajā apkaimē nav veicis izmēģinājumus. Kad pērn pie Hāgas Lietišķo zinātņu universitātes bija atrasts dučiem beigtu kovārņu, to bojāejā vainojams bija piesārņots ūdens.

Zaļās partijas līderis uztraucas

Tikmēr Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars pieļauj, ka putniem pēkšņi varētu būt apstājusies sirds no 5G antenas radītajiem viļņiem. “Šis rada satraukumu. Kad Latvija aptuveni pirms četriem gadiem sāka 5G tehnoloģijas izstrādi, tieši par šādām problēmām vērsos pie ekspertiem, bet neguvu nevienu apstiprinājumu, ka 5G mikroviļņi atstātu iespaidu uz putniem vai bitēm. 5G ir laba lieta, tomēr, ja šī tehnoloģija atstāj ietekmi uz dzīvību, tad tā vairs nav laba, bet mums jāpaliek pie 4G,” norāda Tavars.

Latvijā pētījumus neveic

Normunds Kadiķis, Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs, pauž, ka mūsu valstī neveic plātījumus par elektromagnētiskā lauka (EML) iespaidu uz veselību – nav tādu iespēju.“Līdz ar to balstāmies uz Eiropas Savienības zinātnisko komiteju un citu starptautisko institūciju izvērtējumiem. Pēdējais šāds izvērtējums ir SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – ES zinātnieku ekspertu panelis) Final opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). Secinājumi ir, ka esošie pētījumi neliecina par vidē pastāvošo EML draudiem sabiedrības veselī bai. Svarīgi piebilst, ka tiek vērtēti visi pieejamie pētījumi, ne tikai tie, kas varbūt parāda EML ietekmi uz veselību, veicot pētījumus ar laboratorijas dzīvniekiem vai atsevišķus epidemioloģiskos pētījumus,” klāsta Kadiķis.

Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu, kuras vadlīniju vērtības EML starojuma novērtēšanai ir ieviestas Latvijā ar Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra noteikumiem Nr. 637, izvērtē jaunākos pētījumus, vai ir nepieciešamība ko mainīt. Ieviešot 5G, jāievēro šo noteikumu prasības.

“Bet iespējamā ietekme uz putniem un bitēm nav Veselības inspekcijas kompetences jautājums,” piebilst Kadiķis.

Pagaidām objektīvi izmērīt nevarot

Mobilo sakaru operatora "Bite" tehniskais direktors Gints Butens uzskata, ka spriest par šo tehnoloģiju ietekmi uz vidi un veselību ir pāragri – “pašlaik to objektīvi izmērīt nav iespējams”, jo 5G standarts vēl ir izstrādē un tirgū pieejams ļoti ierobežots to atbalstošo iekārtu skaits.

5G iekārtas tiekot veidotas pēc līdzīgiem principiem kā 3G un 4G, atšķirsies tikai izvietošanas blīvums, jo 5G bāzes staciju apraides rādiuss ir mazāks. Gan pirms, gan arī pēc jaunu bāzes staciju uzstādīšanas un esošo aprīkošanas ar jaudīgākām tehnoloģijām tiek veikti elektromagnētiskā lauka mērījumi, kurus īsteno neatkarīgi eksperti. Ja mērījumi pārsniedz likumā noteiktos, bāzes staciju darbināt nedrīkst.

Pašlaik mērījumu rezultāti liecina, ka Latvijā cilvēkiem pieejamajās vietās mobilo sakaru tīkla magnētiskā lauka intensitāte esot aptuveni desmitreiz mazāka, nekā paredz normatīvie akti.

“5G tīkla un to atbalstošo tehnoloģiju, kas testa režīmā izmantotas 2018. gada olimpisko spēļu laikā Phjončanā, radītais elektromagnētiskais lauks normas robežas nepārsniedza. Tāpēc domāju, ka šobrīd uztraukumam nav pamata,” mierina Butens.

5G uz katra staba

5G tehnoloģijas tiek attīstītas jau daudzus gadus, un oficiāli nav ziņots, ka būtu kaitīgas vai bīstamas cilvēkiem. Vienīgais, par ko zinātnieki līdz šim satraukušies – elektromagnētiskais starojums vēl vairāk traucēs dzīvniekiem, varot pat radīt daudzu dzīvo radību bojāeju, raksta žurnāls "Newsweek".

Lai to ieviestu, apdzīvotās vietās antenas un pastiprinātāji būs jānovieto ļoti tuvu, dažviet pat dažu simtu metru attālumā cits no cita. Iekārtu ražotāji jau tagad apsver iespēju ar antenām aprīkot teju katru apgaismes stabu un autobusu pieturu.

Latvijā jau nākamgad iecerēts sākt ieviest 5G mobilo datu pārraides tīklu. Runa nav vienkārši par ātrāku internetu mobilajās ierīcēs, jaunā tehnoloģija sola apvērsumu, kas par realitāti pārvērtīs futūristiskas vīzijas – automašīnas, kas sazinās cita ar citu, autonomi strādājošus traktorus tīrumā, sadzīves tehniku, kas paveic savus uzdevumus bez cilvēka iesaistes.

Šobrīd pasaulē notiek sīva cīņa par to, kurš reģions kļūs par līderi ātrgaitas tehnoloģiju ieviešanā. Latvijas mērķis ir šajā ziņā būt par vienu no pirmajām valstīm Eiropā. Pērn "Bite" veica darījumu, lai nodrošinātu uzņēmumam piekļuvi frekvencēm, kas nepieciešamas 5G pārklājuma ieviešanai. "Latvijas Mobilais telefons" kopā ar starptautiskajiem partneriem strādā, lai 5G attīstītu un ieviestu Latvijā. Septembra beigās Rīgā starptautiskā forumā pulcējās pasaules vadošo tehnoloģiju kompāniju pārstāvji un Eiropas politikas veidotāji diskusijās par 5G tīklu.