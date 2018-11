13 gadu vecais Rūdolfs sakropļots uz mūžu, bet viņu notriekušais policists nemaksā ne centa. Māte raud: "Dēls tagad ir kā vecs cilvēks"

Nelaimes brīdī Rūdolfs bija vien 8 gadus vecs. Viņš no Saulkrastu sākumskolas devies pie mammas, šķērsodams gājēju pāreju. Tur Roščina vadītais auto zēnu notrieca, uzmetot gaisā. Puika "nolidoja" 20 metrus un vēlāk ārsti reanimācijā brīnījās, kā Rūdolfs vispār izdzīvojis.

Zēns gan izķepurojās, taču ir palicis invalīds uz mūžu. Uz skolu viņš iet ar asistenta palīdzību. Rūdolfa māte Inga Pogoda stāsta: "Viņam trīc rokas, ir līdzsvara traucējumi. Ir smadzeņu bojājumi un smadzeņu stumbra bojājumi," skaidro māte. Ja var salīdzināt, Rūdolfs tagad līdzinās veciem cilvēki, kādi tie kļūst pie Pārkinsona saslimšanas - platākas rievas smadzenēs, trīce. Māte par to visu runā ar asarām acīs - dēls ir gluži kā vecs cilvēks, lai gan viņam ir tikai 13.

Lietu skata jau vairākus gadus, kas gan satiksmes negadījumiem nav raksturīgi. Rīgas Apgabaltiesa Roščinam piesprieda nevis nosacītu sodu, bet gan reālu cietumsodu uz diviem gadiem un 30 000 eiro kā morālo kompensāciju cietušā ģimenei. Tā kā savu vainu šoferis neatzīst, viņš spriedumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā, un tādējādi tiesvedība velkas jau piekto gadu. "Es neesmu vainīgs," LTV "Panorāmai" sacīja Roščins, lai gan tiesa viņu par tādu atzinusi. Vīrieša advokāte nekādus komentārus nesniedz.

Rūdolfa advokāts uzskaita absurdus, ko nelaimē vaino Roščins

Pogodu ģimeni tiesā pārstāv zvērināts advokāts Indulis Balmaks. Viņš pauž neizpratni par to, ka šajā lietā nav kriminālā taisnīguma. "Pagājuši pieci gadi kopš šī negadījuma un joprojām neviens nav vainīgs. Apsūdzētais uzskata, ka vainīga esot skola, pašvaldība, skolotājas, māte, kas iedevusi bērnam kabatasnaudu, lai viņš var aiziet uz veikalu pāri ielai... Visi ir vainīgi, tikai ne viņš! Un arī nav neviens tiesas spriedums, līdz ar to atjaunots nekāds taisnīgums un nav arī izmaksāta OCTA atlīdzība cietušajam. Rūdolfam regulāri nepieciešama rehabilitācija. Tam lieti noderētu 30 000 eiro morālā kompensācija no šofera, taču ģimene nav saņēmusi ne centa - jo pārsūdzību dēļ tiesvedības nebeidzas. Vairāk par radušos situāciju skaties Aijas Kincas sagatavotajā sižetā: