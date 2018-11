Izņēmums gan ir: dīzeļdegvielas cetānskaitļa rādījums Latvijā “Circle K” un stacijā “Viada” pirktajai dīzeļdegvielai, kas ir zemāks par prasīto 51 punktu, vēsta LTV raidījums “Aizliegtais paņēmiens.” Laboratorijas pārstāvis, vecākais eksperts Kaspars Korotkijs gan norāda, ka par likuma pārkāpumu to uzskatīt nevar, jo testiem ir pieļaujamā kļūda, un, ja to skaidro par labu uzņēmumiem, tad 51 punktu robeža tiktu sasniegta.

Testi veikti Valsts Ieņēmumu dienesta Muitas laboratorijā, izmantojot plaši izplatītu sertificētu un akreditētu ekspresmetodi, lietojot degvielas analizatorus ERASPEC. Testi veikti, nosakot galvenos rādītājus, ko prasa Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana. Benzīnā noteikts tā oktānskaitlis, blīvums, aromātisko ogļūdeņražu klātbūtne, kā arī dažādi ēteri un skābekļa īpatsvars. Dīzeļdegvielā - cetānskaitlis, tilpums, aromātiskie ogļūdeņraži, pievienotā biodīzeļa īpatsvars un sēra saturs.



Lai arī degvielas kvalitāti ietekmē daudzi jo daudzi rādītāji, cetānskaitlis dīzelim ir viens no pamata rādītājiem, līdzīgi kā benzīnam oktānskaitlis. To izceļ gan laboratorijas pārstāvis Kaspars Korotkijs, sakot: “Cetānskaitļa būtība ir spēja degvielai sadegt mierīgi. Ja cetānskaitlis būs zems, motors tarkšķēs. Ir aizture starp iešprices momentu un degvielas sadegšanu. Līdz ar to degviela sadeg ātrāk, straujāk, motoram palielinās slodzes, palielinās nodilums ilgstoši lietojot. Ja cetānskaitlis ir augstāks, motors ir klusāks, viņš murrās, nevis tarkšķēs.”



Cetānskaitļa nozīmi komentējis arī “Neste Latvija” valdes loceklis Armands Beiziķis: “Tas ir ļoti būtiski, teiksim, startējot dzinēju mašīnas, darbošanās procesā, ka viņa ātrāk... cetānskaitli var salīdzināt ar benzīna oktāna skaitli, tas nozīmē, šī degviela ātrāk aizdegās un dod ātrāku šo efektu un mazāku patēriņu ikdienā.”

Lūk, arī testos veikto visu dīzeļdegvielas paraugu un to cetānskaitļa rādījums:

Lotos (Polija) 54,4

BP (Lielbritānija) 54,1

BP (Polija) 53,9

Krimphoff (Vācija) 53,5

Neste (Latvija) 53,2

Dīzelis (Krievija) 51,6

Aral (Vācija) 51,1

Viada (Latvija) 50,7

Circle K (Latvija) 50,2

“Circle K” atturējās skaidrot, kas būtu iemesls, kādēļ šie testi uzrāda šādu cetānskaitli. Uzņēmums raidījumam atsūtījis šogad vienu analīžu paraugu rezultātus, kur vienā dīzeļdegvielas partijā fiksētais cetānskaitlis šogad vasarā ir 51,7. Tāpat uzņēmuma pārstāvis Viesturs Astičs raidījumā atsaucās arī uz pieļaujamās kļūdas iespējamību un norādīja, ka pēc cetānskaitļa vien par degvielas kvalitāti runāt nevar – “Circle K” ir īpaša piedevu recepte Miles, kas garantējot augstu kvalitāti, turklāt uzņēmums sekojot tai līdzi no degvielas saņemšanas brīža līdz pat uzpildei automašīnās.



Raidījums arī noskaidrojis, ka ka Latvijā degviela galvenokārt tiek pirkta no Polijas uzņēmumam PKN Orlen piederošās naftas pārstrādes rūpnīcas Mažeiķos, Lietuvā. To dara tādi uzņēmumi kā “Circle K”, “Viada”, “Virši A”, “Kool”, “Latvijas nafta”, kā arī “A Starte.” Izņēmums ir uzņēmums “Neste Latvija”, kas degvielu ved no Somijas. “Shell” degvielas uzpildes staciju tīkls raidījumam atbildi par degvielas izcelsmi nesniedza.

“Circle K” pārstāvis Alvis Ērglis gan norādīja, ka Mažeiķos ražotās degvielas lielais īpatsvars vēl nenozīmē, ka tas Latvijā nāk no vienas mucas visiem, un, piemēram, “Circle K” vajadzībām degviela tiek ražota pēc viņu veiktās specifikācijas, proti, uz īpašu pasūtījumu, pievienojot īpašās piedevas.