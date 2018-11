Pēc Geduševas sniegtās informācijas, Ķekavas novada domes sēdē 8.novembrī nolemts veikt izmaiņas pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļu apmaksājamo stundu skaitā - ja līdz šim komisijas locekļiem, kuri ir ievēlēti no iedzīvotāju puses un kuri nav nodarbināti pašvaldībā, apmaksājamo darba stundu skaits bija līdz 20 stundām, komisijas priekšsēdētāja un vietnieka apmaksājamo stundu skaits - līdz 40 stundām mēnesī, bet stundas likme - 10 eiro stundā, tad turpmāk komisijas locekļiem apmaksājamo stundu skaitu nolemts palielināt līdz 40 stundām un komisijas priekšsēdētājam un vietniekam - līdz 60 stundām. Kā pamatojums tika minēts darba apjoma dubults pieaugums un komisijas locekļu darba slodze.

Pret šādu ideju iestājušies opozīcijas deputāti, kuri uzsvēruši - lai arī nav apstrīdams, ka iepirkumu skaits ir palielinājies, tomēr Iepirkumu komisijas dokumentāciju ikdienas darbā sagatavo nevis komisijas locekļi vai vadītājs, bet gan Ķekavas domes administrācijas darbinieki, kuri par šo darbu piemaksas nesaņem. Viņi apšaubījuši, vai lielāks atalgojums pienākas arī komisijas priekšsēdētājam, Ķekavas domes Administratīvās pārvaldes Juridiskās daļas vadītājam Jānim Zvaigznem un komisijas priekšsēdētāja vietniekam, Ķekavas novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītājam Volanskim, kas pienākumus Iepirkumu komisijā apvieno ar saviem tiešajiem darba pienākumiem un šos darbus veicot savā darba laikā.

Neskatoties uz opozīcijas iebildumiem, izmaiņas tika pieņemtas, līdz ar to ikmēneša darba samaksa komisijas locekļiem palielināta no 200 līdz 400 eiro, bet komisijas priekšsēdētājam un vietniekam - no 400 līdz 600 eiro mēnesī, ja viņi nostrādā maksimālo stundu skaitu mēnesī.

Geduševa stāstīja, ka domes sēdē izvērsušās diskusijas tieši par atalgojuma palielināšanu Volanskim, kurš domē strādā kā Ķekavas novada domes priekšsēdētājas padomnieks, izpilddirektora pienākumu izpildītājs un Iepirkumu komisijas vadītāja vietnieks un "par visiem amatiem saņem atlīdzību". "Analizējot visu trīs šīs personas ieņemamo amatu pienākumus, rodas iespaids, ka tas ikdienā reāli prasa vismaz 14 stundu darba dienu, ja ne vairāk," pārmeta Geduševa.

Domes priekšsēdētāja Viktorija Baire aģentūrai LETA pauda pārsteigumu, ka citu deputātu vērtējumā Volanskis tiek īpaši nodalīts no pārējiem komisijas locekļiem, jo arī viņi veic lielu darbu un iepirkumu apjoms pašvaldībā esot divkāršojies. Pašvaldībā esot konstatēts, ka darbinieki strādā daudz ilgāk nekā pirms tam noteikto stundu skaits, tādēļ arī lemts par apmaksāto stundu skaita palielinājumu. Vienlaikus viņa nenoliedza, ja Volanskis būs nostrādājis maksimālo stundu skaitu, tad izmaiņas attieksies arī uz viņu.

Taujāta par Volanska daudzajiem pienākumiem, Baire sacīja, ka viņas rīcībā nav informācija par ierēdņu nespēju tikt galā ar darba pienākumiem. "Gluži pretēji, gada laikā ir veikts liels darbs, ir pabeigti visi paredzētie projekti un realizēts divreiz vairāk iepirkumu," sacīja priekšsēdētāja.

Kā ziņots, Baires lēmums nepārtraukt darba attiecības ar Volanski bija iemesls, kāpēc šķīrās viņas un Jaunās konservatīvās partijas ceļi. Tolaik Volanskim tika pārmests, ka viņa uzņēmums "Energo Fortis", iespējams, iesaistīts šaubīgos mēģinājumos saglabāt zaļās enerģijas ražotāja statusu.

"Mūs jau no pašiem pirmsākumiem dara bažīgus publiski zināms fakts, ka Volanskis ir OIK (obligātās iepirkumu komponentes) skandālā iesaistītā uzņēmuma SIA "Energo Fortis" valdes loceklis, kas liecina par to, ka varam arī apšaubīt Volanska kā uzņēmēja reputāciju. Būtu arī nopietni jāvērtē, vai vispār persona ar šādu negatīvu profesionālo slavu var strādāt pašvaldības Iepirkumu komisijā. Šī fakta dēļ mēs arī stingri iestājamies pret šīs personas kandidatūru izpilddirektora amatam nupat izsludinātajā konkursā, kā arī šodien domes sēdē paudām noraidošu viedokli viņa kā Iepirkumu komisijas vadītāja vietnieka apmaksājamo darba stundu skaita palielināšanai," sacīja opozīcijas deputāts Andis Damlics (Reģionu alianse).