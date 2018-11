Šīs drazas veido vairāk nekā 70% atkritumu jūrās. Plānots, ka vienreizlietojamo plastmasas galda piederumu, šķīvju, salmiņu, maisāmo kociņu un baloniem piestiprināmu kociņu tirdzniecība blokā būs aizliegta no 2021. gada.

Senči nepalika neēduši un nedzēruši

Komisijas ierosināto preču sarakstu deputāti papildinājuši ar ļoti vieglas plastmasas maisiņiem, oksonoārdāmas plastmasas priekšmetiem un putu polistirola pārtikas iepakojumu. Lai aizliegums stātos spēkā, Eiropas Parlamentam par to sarunās vēl jāvienojas ar dalībvalstīm.

Kādas ir iespējamās alternatīvas? Jāteic, mūsu priekšteči gluži labi iztika bez plastmasas šķīvjiem un tāpēc neēduši nepalika. Arheologu izrakumi liecina, ka salmiņus dzērienu sūkšanai izmantoja jau šumeri senajā Mezopotāmijā mūsdienu Irākas teritorijā pirms 4700 gadu. 19. gadsimtā izmantoja salmiņus no graudaugiem vai papīra, līdz 20. gadsimta 60. gados sākās masveida ražošana no plastmasas.

Jānis un Dita Katlapi izgatavo ekoloģiskus salmiņus no niedrēm. Ideja dzimusi, malkojot uz terases kokteiļus. (Foto: Niedriņi/Facebook)

Ekosalmiņi no Latvijas niedrēm

Ekoveikalos var nopirkt metāla salmiņus, bet sevišķi videi draudzīgu risinājumu piedāvā mūsu pašu tautieši Jānis un Dita Katlapi – salmiņus "Niedriņi". Tie izgatavoti no Latvijas niedrēm un nopērkami internetā (lēti nav, desmit eiro par kastīti ar 30 salmiņiem 12 centimetru garumā), interesi izrādot arī kafejnīcas.

Šur tur Eiropā aukstos dzērienus piedāvā malkot ar… resniem makaroniem. Caurums ir, garšas tādam salmiņam nav, gandrīz nelūst, pēc izmešanas ātri sadalās. Tomēr neder karstiem dzērieniem un var kaitēt cilvēkiem ar glutēna alerģiju.

ASV firma "Loliware" ražo salmiņus "Lolistraw" no aļģēm – tie nemirkst un ātri sairst. Daudzas ēstuves jau pārorientējas uz papīra salmiņiem, tomēr kvalitāte nav ideāla.

Vates kociņi Lielbritānijas pludmalēs atrasto atkritumu sarakstā ieņem sesto vietu, raksta BBC. To lielākais ražotājs, uzņēmums "Johnson & Johnson" pērn dažās valstīs atteicās no plastmasas kociņiem un pārgāja uz kartonu. Šis nelielais solis pagaidām palīdzēs samazināt plastmasas atkritumus pasaules ūdeņos par 21 tonnu gadā – piliens jūrā, jo katru gadu okeānos nokļūst 12 miljoni tonnu plastmasas.

No miltiem ceptas karotes

Francija jau agrāk ir spērusi soli uz plastmasas trauku un galda piederumu aizliegumu. Ar pārliecināšanu neizdodas, pat cilvēki ar auto nespēj piknikā ierasties ar īstiem traukiem, kurus nebūtu grūti ielikt bagāžniekā un nogādāt līdz izlietnei.

Vai ir citas iespējas? Vienreizlietojamos traukus ražo no palmu lapām – tie ir izturīgi, labi izskatās, sadalās 28 dienās. Vēl viens risinājums ir kokosriekstu čaula.

Jau pieminētā "Lolistraw" no aļģēm izgatavo arī glāzes, kuras pēc iztukšošanas var pat apēst. Ir arī pēc skata plastmasas glāzēm diezgan līdzīgi trauki no cietes, kas dabā ātri izšķīst.

Indijas firma "Bakey’s" iemanījusies cept garšīgas karotes un dakšiņas – no kviešu un rīsa miltiem. Pieejami trīs veidi – saldās, sāļi asās un bez garšas. Nākotnē plānoti arī trauki, bet ar izturīgiem nažiem pagaidām neizdodas.

Tomēr eksperti atgādina, ka ar Eiropas rīcību vien nepietiks. Pirmo vietu pasaules miskastnieku topā, pēc Wall Street Journal datiem, ieņem Ķīna ar 8,8 miljoniem tonnu plastmasas, izgāztas okeānā. Ar 3,2 miljoniem tonnu seko Indonēzija, ar 1,9 miljoniem – Filipīnas.