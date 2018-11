Komplekts ievērojams, ar to, ka katra tā monēta ir īpaši sertificēta (pārbaudīts tās autentiskums un stāvoklis, kā arī tā ievietota īpašā vakuuma kapsulā). Kopumā 98 monētu sertifikācija izmaksāja 3000 eiro.

Iespējams vienīgā atjaunotās Latvijas sertificēta numismātikas kolekcija

Nopietni kolekcionāri daudz augstāk vērtē šādas sertificētas monētas, nekā ja tās tiktu tirgotas vienkārši atveramā kapsulā. (Foto: Publicitātes foto)

Kolekcijas īpašnieks Jauns.lv pastāstīja: „Šādas pilnas kolekcijas ik pa laikam parādās pārdošanā, bet šī ir unikāla ar to, ka visas monētas ir NGC („Numismatic Guaranty Corporation”) sertificētas. Šaubos, vai vēl kādam Latvijā tāda ir.

Īsumā - monētas vērtību veido tās retums un stāvoklis. Jo ilgāks laiks paiet, jo lielāka iespēja ir nopirkt saskrāpētu, bojātu monētu, kurai ir tikai metāla vērtība. Šeit monēta tiek iekapsulēta vakuumā, to nevar atvērt, uzlīmē redzams tās stāvoklis, tā nebojāsies, netiks saskrāpēta, tiek apliecināts arī autentiskums.

Nopietni kolekcionāri daudz augstāk vērtē šādas sertificētas monētas, nekā ja tās tiktu tirgotas vienkārši atveramā kapsulā.

Var salīdzināt ar Purvīša gleznām - ar atzinumu par autentiskumu noteikti maksās dārgāk, nekā bez tā. Diemžēl Latvijā vēl nenovērtē, cik svarīga ir šī sertifikācija. Arī to izdarīt nav viegli, monētas fiziski ir jānogādā kādā no NGC filiālēm, kur tās tiek sūtītas uz ASV, kur veic šo sertifikāciju”.

Monētās iekaltā Latvijas vēsture

2006. gadā Latvijas Bankas izlaistā "Ciparu monēta" ir viena no vērtīgākajām atjaunotās Latvijas monētām. (Foto: Agnese Gulbe/LETA)

„Mākslas vēstniecība” par šo kolekciju informē: „Monēta ir ne tikai māksla, bet arī vēsture un stāsts. Kolekcijas monētās iekaltas Latvijas zīmes. Katra monēta ir sudrabā vai zeltā iekalta tautasdziesma, poēzija, kuru veido māksla un augsta tehnoloģijas. Latvijas Bankas kolekcijas monētu tapšanā iesaistīta īpaši izveidota Latvijas Bankas Monētu dizaina komisija. Tās sastāvu apstiprina Latvijas Bankas prezidents. Kopā ar bankas darbiniekiem šajā komisijā darbojas Latvijā pazīstami mākslas un kultūras eksperti un mākslinieki. Latvijas Bankas kolekcijas monētas ir miniatūri mākslas darbi, ko velta Latvijas vērtībām - notikumiem, panākumiem, cilvēkiem, mūsu kultūras zīmēm. Katra monēta ir gan mākslas, gan arī savas zemes izziņas avots, un kopā tās veido Latvijas vērtību enciklopēdiju. Monētās daudzi Latvijas mākslinieki smalkos, dziļos, asprātīgos darbos dažos kvadrātcentimetros attēlojuši vērtības ziņā neizmērāmas lietas”.

Kolekcijas monētu izdošana aizsākās 1995. gadā, izkaļot Atlantas olimpiskajām spēlēm veltītu monētu „Kanoe airētājs”. Kopš tā laika līdz 2013. gada beigām tika izkaltas vairāk kā 90 dažādu nominālu sudraba un zelta latu kolekcijas monētas. Daudzas no tām šobrīd jau kļuvušas par numismātisku retumu un līdz pat desmit reizēm pārsniedz sākotnējo vērtību. Te gan nav vērojama tieša atkarība no monētas tirāžas, drīzāk gan no dizaina vai mērķa, kam monēta veltīta un kā šo monētu uztver cilvēks, kurš to vēlas iegādāties.

Starp retākajām un līdz ar to vērtīgākajām monētām šobrīd varētu minēt monētas „ANO 50”, „Sidneja 2000 - Treka riteņbraucējs” un zelta „Sidneja 2000 - Šķēpmetējs”, apdraudētā fauna – „Grieze” un „Ūdele”, sērija „Kuģniecības vēsture”, „Ciparu” monēta, visas trīs „Laika” monētas, kā arī sērija „Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības”, „Likteņa” un „Laimes” monētas.

Jāpiebilst, ka „Mākslas vēstniecības” izsolē izlikto vērtību izstāde no 12. līdz 24. novembrim būs apskatāma Rietumu bankas telpās Rīgā, Vesetas ielā 7.

Visdārgāk pārdotās Latvijas monētas

1923. gada 2 santīmu monēta ir visvērtīgākā Latvijas naudiņa, kas pārdota par teju 6100 eiro. (Foto: Publicitātes foto)

1922. un 1923. gadā Latvijas Banka Šveicē izkala pirmās santīmu monētas. Monētu katalogos redzams, ka pirmās santīmu monētas tika izkaltas ar gadskaitli 1922 vairākos miljonos mērāmās tirāžās, gan jau ka lielākā daļa lasītāju šīs monētas kādreiz ir turējusi rokās. Savukārt 1, 2 un 5 santīmi ar gadskaitli 1923 ir numismātisks retums.

Īstu ziņu par to, cik lielā tirāžā tās tika izkaltas nav, bet, pēc visa spriežot, tā nebija liela. 1923. gada 2 un 5 santīmu monētas ir liels retums – numismātu katalogos minētās tikai divas šo vērtību monētas. Savukārt 1923. gada viena santīma monētas esot tikai desmit. Līdz ar to pirmās sīksantīmu monētas arī ir visvērtīgākās.

1923. gada piecsantīmnieks ir otra vērtīgākā Latvijas monēta. (Foto: Publicitātes foto)

2011. gadā 1923. gada 2 santīmu monēta tika pārdota par 6900 amerikāņu dolāriem (6096 eiro), bet pērn šajā 1923. gadā emitēto piecsantīmnieku pārdeva par 6110 ASV dolāriem (5398 eiro).