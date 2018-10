Pēc viņas teiktā, departamenta eksperti konkrētajā pieturvietā konstatējuši valčbetona seguma defektus, plaisas un izdrupumus. Līdz ar to gan valčbetonam, gan sagatavotajam brauktuves pamatam tiks veiktas laboratoriskās pārbaudes, lai konstatētu defektu rašanās cēloni. Demontāžas darbi tiks veikti šonedēļ, naktī no trešdienas uz ceturtdienu un naktī no ceturtdienas uz piektdienu, atkarībā no laika apstākļiem.

Pēc laboratorisko pārbaužu rezultātu saņemšanas, tiks lemts par nepieciešamo pasākumu veikšanu un izmantojamā seguma veidu un ieklāšanas tehnoloģiju, lai pieturvietā tiktu nodrošināta komfortabla pārvietošanās un seguma ilgmūžība.

Ņemot vērā to, ka pirms laboratorisko pārbaužu rezultātu saņemšanas nav iespējams noteikt, vai seguma defekti radušies ieklātā valčbetona materiāla, seguma pamatnes neatbilstību vai kādu citu apstākļu dēļ, līdz rezultātu saņemšanai un situācijas noskaidrošanai darbus veiks AS "A.C.B", kas arī veica konkrētā Brīvības ielas posma atjaunošanu.

Sakarā ar pieturvietas seguma demontāžas darbiem, pieturvieta "Matīsa iela" tiks pārcelta 50 metrus uz priekšu un atradīsies iepretim Dailes teātrim.