Mežaparka Lielās estrādes kapsulu plāno iebetonēt nākamā gada sākumā

Viņš skaidroja, ka turpmāko divu mēnešu laikā plānots veikt pašreizējās estrādes demontāžu, saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības - vitrāžas, dzegas fragmentus un ornamentus, kas pēc pārbūves otrās kārtas abām daļām tiks eksponētas atjaunotās estrādes iekštelpās.

Tālāk būvnieki veiks pāļu izveides, kā arī rievsienu un atbalsta sienu uzstādīšanas darbus. Tad arī tiks sākti betonēšanas darbi. Kopš estrādes teritorijas slēgšanas septembra pirmajā pusē, demontētas estrādes sānu tribīnes.

Notiek Mežaparka Lielās estrādes pārbūve pirms XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Tāpat tuvākajā laikā estrādes teritorijā plānots pie komunikāciju tīkliem pieslēgt jau atjaunoto pergolu, lai ziemā estrādes skatītāju daļu varētu izmantot kā ziemas parku. Estrādes skatītāju daļa no būvdarbu zonas ir atdalīta ar nožogojumu.

Rīgas domes īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) preses pārstāvjiem norādīja, ka estrādes pārbūves otrās kārtas pirmais posms (B1), ko nepieciešams pabeigt līdz 2020.gada vasarā gaidāmajiem Skolēnu dziesmu un deju svētkiem, ir ļoti sarežģīts uzdevums, taču izpildot to, būvnieki gūs unikālu pieredzi.

"Mēs ar Vācijas partneriem konsultējamies par metāla un betona konstrukcijām, un šobrīd būvnieki meklē, kas būs to ražotājs. Pašlaik izskatās, ka tas varētu būt kāds ražotājs no Eiropas. Diametrs trubām būs no 40 līdz 160 centimetriem, un garumā šīs konstrukcijas sasniegs 23 metrus. Būs grūti saražot to šeit," piebilda Burovs.

Savukārt otrajam posmam (B2) termiņi nebūs tiks saspringti, kā līdz šim, jo līdz Dziesmu un deju svētku 150.gadei pēdējos darbus būs iespējams realizēt trīs gadu laikā.

Tāpat Burovs norādīja, ka projekta plānotais sadārdzinājums ir vērtējams kā niecīgs - 0,7% no kopējām 41 miljona eiro izmaksām jeb aptuveni 200 000 eiro.

Kā ziņots, Pēc vairāku stundu garām debatēm Rīgas dome 29.augustā nobalsoja par 41 miljona eiro aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases, lai īstenotu Mežaparka Lielās estrādes nākamos pārbūves posmus.

Viņš Rīgas domes deputātus informēja, ka B1 posma būvniecība paredz atjaunot skatuves korpusu un kora tribīni. Patlaban tribīnē ietilpst 7510 koristi un tās atvērums ir 85 metri. Būvniecības laikā to plānots paplašināt līdz 100 metriem un 2020.gadā tur varētu ietilpt 12 874 koristi.

Otrās kārtas B2 posms paredz pašas estrādes atjaunošanu, kā arī estrādē izbūvēt vairākas telpas. 1.stāvā plānots izveidot ekspozīcijas zāli, biroja telpas, kā arī koristu mākslas telpu, bet no 2.stāva līdz 4.stāvam - biroja telpas. Otrajā kārtā paredzēta arī estrādes membrānas izbūve, kas gan būs pabeigta tikai otrā posma otrajā daļā - 2023.gadā.

Kopumā estrādē paredzēts izvietot aptuveni 300 akustiskos vairogus, no tiem lielākajam svars ir aptuveni tonna un izmērs 3,5 reiz 4,5 metri. Kā skaidroja Burovs, visi akustiskie risinājumi ir pārbaudīti vairākos modeļos un veidos un akustiskās pārbaudes ir veiktas gan Latvijā, gan Vācijā.

Tāpat ziņots, ka Mežaparka Lielās estrādes otrās kārtas pirmā posma būvdarbus par 40,123 miljoniem eiro veiks pilnsabiedrība "LNK, RERE". Savu piedāvājumu iepirkumā iesniedza arī SIA "Arčers", kas bijis par aptuveni 800 000 dārgāks nekā "LNK, RERE."

Arī pirmo estrādes atjaunošanas posmu veica PS "LNK, RERE" un tas izmaksāja 26,74 miljonus eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Pirmajā posmā tika atjaunota estrādes skatītāju zona, kopumā sēdvietu skaitu palielinot līdz 30 516 sēdvietām, izbūvējot tirdzniecības zonu zem sēdvietām un labiekārtojot skatītāju zonai piegulošo teritoriju.

Estrādes atjaunošanas projekta autori ir arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis.