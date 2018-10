Ungāru tautas pasakas muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

Pasakas latviskojusi tulkotāja Elga Sakse. Pasākums tapis sadarbībā ar Ungārijas vēstniecību Latvijā.

Aicinām muzeja jaunākos apmeklētājus iepazīt krāšņo ungāru tautas folkloras mantojumu. Pasaku rītā aktiera Zigurda Neimaņa izpildījumā bērni sastaps viltīgo princesi, melno putniņu, kāpostgalviņu un citus ungāru pasaku varoņus. Iespējams, kādā no tiem varēs atpazīt arī latviešu tautas pasaku varoņus, bet noteikti varēs uzzināt arī pavisam jaunus un nedzirdētus stāstus.

Foto: Publicitātes foto

Iepazinušies ar ungāru pasaku varoņu piedzīvojumiem, bērnu rīta apmeklētāji varēs uzzīmēt jauniepazītos tēlus, kā arī salikt muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” ēdamistabas vitrāžas un ungāru mākslinieka Mikšas Rota mozaīku puzles. Bērni kopā ar vecākiem varēs radoši un aktīvi pavadīt laiku – spēlēt ornamentu spēli, uzcelt savu jūgendstila namu muzeja virtuālajā ekspozīcijā un greznās cepurēs fotografēties jūgendstila fotosalonā.

Oktobris muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” nu jau tradicionāli ir aizsācies ar izstādi no Ungārijas. Ungārijas dienu ietvaros ir apskatāma izstāde “Krāsainā saules gaisma. Mikšas Rota (Ungārija) vitrāžas un mozaīkas”, kurā eksponētas krāšņāko vitrāžu un mozaīku skices un fotogrāfijas ne tikai no bijušās Austroungārijas, bet arī no citām pasaules vietām. Muzeja jaunākie apmeklētāji, apskatījuši izstādi, varēs izkrāsot sev tīkamās krāsās muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” ēdamistabas loga vitrāžas fragmentu un Mikšas Rota vitrāžu un skiču krāsojamās lapas.

Uz pasākumu aicināti bērni vecumā no 4 līdz 8 gadiem, kā arī viņu vecāki vai pavadošās personas. Ieejas maksa katram apmeklētājam trīs eiro.