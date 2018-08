Pārbaudot cūku turēšanas sistēmu un biodrošības pasākumus "Druvas Unguri" cūku novietnēs, PVD eksperti konstatējuši, ka biodrošības sistēma bija ieviesta un darbinieki ikdienā to ievērojuši. "Tomēr nevar izslēgt iespēju, ka vīruss novietnē nonācis ar zāģu skaidām, kas ļoti lielā apjomā regulāri tika ievestas novietnēs un izmantotas pakaišiem. Tas ir pozitīvi no cūku labturības, taču ne no biodrošības viedokļa. Tāpat vīruss novietnē varēja nonākt ar autotransportu, kas gan tika regulāri dezinficēts, taču tai pašā laikā ļoti intensīvi izmantots gan izvedot cūkas ārpus novietnes uz kautuvi, gan cūku kompleksa teritorijā, pārvadājot cūkas no viena korpusa uz otru," sacīja Meistere.

Vienlaikus viņa piebilda, epidemioloģiskā izmeklēšana ļoti reti var dot skaidru un nepārprotamu atbildi uz jautājumu, kā tieši ĀCM nonācis novietnē. Eksperti, veicot rūpīgu izmeklēšanu, var noteikt iespējamos infekcijas iekļūšanas ceļus novietnē, bet ir praktiski neiespējami identificēt konkrēto inficēšanās avotu.

Līdz šim "Druvas Unguros" ir likvidētas 7323 cūkas, piebilda Meistere.

Kā ziņots, sestdien, 4.augustā sākta SIA "Druvas Unguri" cūku likvidēšana.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts (LZP) iepriekš informēja, ka iemidzināšanas un dedzināšanas process varētu aizņemt divas nedēļas. Ar ĀCM slimo cūku līķu likvidēšana notiek SIA "Grow Energy" Limbažos.

Valdība piektdien, 3.augustā apstiprināja 367 000 eiro piešķiršanu, ar ĀCM slimo cūku likvidēšanai Saldus novada "Druvas Unguros", kas tiks rasts valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Valdība arī izlēma dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pēc iespējas ātrāk likvidēt uzņēmumā "Grow Energy". Uzņēmums ir iesniedzis sarakstu ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanas un pārstrādes izmaksām, kas veido 316,89 eiro par tonnu. Tādējādi valdība atbalstīja priekšlikumu uzņēmumam līdzekļus, kas nepārsniedz 307 700 eiro.

2.augustā Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām kopš pirmā uzliesmojuma 2014. gadā - slimība konstatēta Saldus novada SIA "Druvas Unguri" cūku novietnē ar 15 570 cūku lielu ganāmpulku.