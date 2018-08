Viņš skaidroja, ka šī Saeima vēl strādās līdz 6.novembrim, tādēļ vēl esošai valdībai un parlamentam būs jāpieņem lēmums, lai atceltu OIK. Abu Meri uzsvēra, ka partijas frakcija šobrīd gaida valdības lēmumu un ir gatava iesniegt lēmuma projektu Saeimā, ja valdības lēmums būs negatīvs.

Tikmēr "Jaunās Vienotības" valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš norādīja, ka OIK ir netaisnība un ir pilnībā jālikvidē. ""Jaunajai Vienotībai" ir skaidrs redzējums, kā to darīt un esam apņēmības pilni to īstenot. Partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētājs, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens ir izstrādājis konkrētu plānu, kā var atteikties no OIK un šis plāns paredz, ka valstij nepastāv tiesvedību riski," uzsvēra Kariņš.

Tomēr viņš vērsa uzmanību uz bažām, jo Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) vilcinot skaidra lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā un "muļļājas", līdzīgi, kā to esot darījis ar izglītības satura reformu.

"Viņš nepieņem skaidru lēmumu, ka likvidēs OIK, bet gan saka, ka jautājumu vēl nepieciešams skatīt un nevarot strēbt karstu. OIK saņēmēju pusē ir ļoti spēcīgs lobijs un naudas saņēmēji ir ieinteresēti, lai nauda tiem nekad nebeigtos, taču šajā lobijā ir jābeidz klausīties. Šis lobijs ir guvis dzirdīgas ausis ZZS, taču valdībai ir jāpieņem skaidrs lēmums," pārliecību pauda Kariņš.

Savukārt Ašeradens skaidroja, ka situācija, kad jautājuma risināšanā iesaistīts tik plašs ekspertu loks, ir nebijis, proti, darba grupā pie risinājuma strādājuši enerģētikas, ražotāju, patērētāju un valdības pārstāvji, un darbs ir rezultējies ļoti labā scenārijā, kādā veidā trīs gadu laikā atteikties no OIK. Darba grupa no 14 dažādo pasākumu kopuma ir izvēlējusies piecus, kas dod optimālākos iespējamos OIK atcelšanas risinājumus, piebilda Ašeradens.

"Risinājums paredz izvairīties no tā, ka ieraujam valsti nebeidzamās tiesvedībās. Ja ieklausāmies patērētājus, tad tas ir optimāls risinājums. Tomēr ir nepieciešama stingra politiskā griba to izdarīt. Arvien mazāk uzklausām sabiedrību, vairāk uzklausām naudas saņēmējus, bet tam jāliek punkts. Es aicinu politiskos partnerus šodien būt izlēmīgiem," sacīja ekonomikas ministrs.