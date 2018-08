"Latviešu nacionālisti" sola divreiz lētākus medikamentus un laboratoriskos izmeklējumus, 100 miljonus eiro gadā onkoloģiskiem slimniekiem, transplantācijām un citiem smagi slimiem cilvēkiem. Te vietā piebilst, ka pašlaik no valsts budžeta tikai onkoloģijai atvēlēti vairāk nekā 90 miljoni eiro.

Aiz 101. kilometra beznodokļu zona

Šie kandidāti sola mazāku iedzīvotāju ienākuma nodokli, no 7% līdz 15% atkarībā no ienākumiem, bet visiem, kas dzīvo 101 un vairāk kilometru attālumā no Rīgas, atcelt sociālo nodokli, PVN pārtikai un apģērbam. Par katru bērnu iecerēts samazināt sociālo nodokli par 10%, piecu un vairāk bērnu ģimeņu vecāki nemaksās sociālo un iedzīvotāju ienākumu nodokli.

Nav skaidrs, kur pēc tādas reformas ņems naudu solītajam bērnu pabalstam 110 eiro mēnesī, mājokļiem visām jaunajām ģimenēm, 400 eiro lielajai minimālajai pensijai, kas nav apliekama ar nodokli. Pie viena iecerēta ministriju un iestāžu “pārvietošana uz reģioniem”, izveidot latviešiem piederošas pārstrādes rūpnīcas un izvērtēt Zemkopības ministrijas lietderību.

Šajā sarakstā startē seši bezdarbnieki, bet ir arī nopietnāki kandidāti, piemēram, slavenais diriģents Edgars Račevskis, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktors Vigo Račevskis, Jūrmalgeitas varonis Ilmārs Ančāns.

Apsardzes partija par lētāku alkoholu

Rīcības partija īpaši izceļas ar piedāvājumu samazināt akcīzes nodokli degvielai, alkohola un tabakas izstrādājumiem un solījumu vienkāršot vīzu režīmu un robežu šķērsošanu. Tā kā ar Eiropas Savienību un vēl daudzām valstīm (kopumā 149) Latvijai ir bezvīzu režīms, nav grūti iedomāties, par kuru virzienu ir runa.

Vēl unikālāks ir partijas kandidātu saraksts – līdztekus pensionāriem un "Lido" krāvējam tajā iekļauti deviņi apsardzes firmas "COPs" apsargi, šīs SIA iepirkumu speciāliste Zinaida Apreļeva, valdes loceklis Aivars Leitāns, četri "Alpha Security Lat" apsargi un valdes loceklis Artjoms Suvorovs, vēl arī pašnodarbinātais miesassargs Andris Perjans un Rīgas cīņu sporta skolas valdes loceklis Jurijs Vasiļjevs. Visā šajā plejādē gluži iederīgs šķiet rituālo pakalpojumu kremācijas centra "Rantans" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Žiharevs.

No Lisabonas līdz Vladivostokai

Latvijas Krievu savienības mērķis ir ieviest visās skolās obligātu krievu valodas mācīšanu, atļaut sniegt valsts iestādēs visu privāto uzņēmumu dokumentāciju latviešu, krievu un angļu valodā, privatizēt "Lattelecom", Latvijas Televīziju un Radio, ierīkot ātrceļus, kas savienotu Rīgu ar citām pilsētām un Latvijas ārējām robežām, nodibināt labas kaimiņattiecības ar Krieviju.

“Mūsu nākotnes vīzija – vienota Eiropa no Lisabonas līdz Vladivostokai,” teikts priekšvēlēšanu programmā, neprecizējot, zem kāda karoga. To īstenot vēlas, piemēram, bijusī interfrontiste Tatjana Ždanoka, Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins, viņiem pieslējies arī Rēzeknes ginekologs Andrejs Smirnovs, kurš pēc septiņiem gadiem atgriezies Latvijā.

Iestādes teju bez darbiniekiem

Ja pie varas nāks saraksts 'Par Alternatīvu", jādreb ierēdņiem. Viņu darbu vai nu automatizēs, vai nu būs jāstāv garās rindās jebkurā valsts iestādē, jo šis saraksts apņēmies valsts pārvaldes aparāta skaitu samazināt par 90 procentiem. Atlaistie varēs strādāt tīrumos un fermās, jo lauksaimniecības nozari pilnībā atbrīvos no nodokļiem.

Šis saraksts arī apsver referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības, draudzību ar Krieviju, Latvijas pārveidi par prezidentālu valsti, kur tikai pre zidents veido un apstiprina valdību, un – nāvessoda atjaunošanu, tostarp par ekonomiskiem noziegumiem. Īpaši slavenu vārdu listē nav, bet zināmākie vienmēr izcēlušies ar prokremlisku nostāju.Uz visa šā fona citādi skaļās KPV LV programma ir teju pieticīga – asākais punkts ir apvienot valsts augstskolas vienā Latvijas Nacionālajā universitātē.