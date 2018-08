Tāpat tiek gaidīti arī pieteikumi studentu filmu konkursam no Latvijas studentiem, kuri filmu mākslu apgūst pašmāju vai ārvalstu augstskolās. Ar balvas nolikumu un pieteikt filmas iespējams interneta vietnē "lielaiskristaps.lv."

"Lielā Kristapa" balva šogad norisināsies no 7.novembra līdz 13.novembrim, valsts svētku laikā, kinoteātrī "Splendid Palace". Bite norādīja, ka, pateicoties Nacionālā kino centra (NKC) programmai "Latvijas filmas Latvijas simtgadei", šogad paredzams bagātīgs filmu klāsts un sīva konkurence par balvām.

Lai nominētu filmas kategorijā "Labākā filma" un citās profesionālajās kategorijās, izveidota atlases komisija, kurā darbojas Zane Balčus no starptautiskās filmu kritiķu asociācijas "FIPRESCI" Latvijas nodaļas, Sonora Broka no Latvijas Kinematogrāfistu savienības, Ilona Brūvere no Latvijas Kinoproducentu asociācijas, Kristīne Matīsa no NKC, Rihards Pīks no Latvijas Kinooperatoru ģildes, Normunds Pucis no Latvijas Filmu mākslinieku ģildes un Anna Zača no Latvijas Animācijas asociācijas.

Savukārt balvas laureātus noteiks starptautiska žūrija, kas darbosies festivāla laikā. "Lielā Kristapa" nedēļas kulminācija būs svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija, kas notiks 12.novembrī, un tajā tiks apbalvotas labākās filmas un kino jomas profesionāļi 23 kategorijās. Atsevišķā konkursā tiks noteikta arī labākā studentu filma. Tradicionāli tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu kinomākslā, kā arī īpašās žūrijas un atbalstītāju balvas.

"Lielā Kristapa" balvu rīko biedrība Latvijas Kinematogrāfistu savienība sadarbībā ar NKC un Kultūras ministriju, atbalsta Rīgas dome.

Balva dibināta 1977.gadā, bet kopš 2014.gada tā atkal tiek pasniegta katru gadu. Pagājušajā gadā par labāko spēlfilmu tika atzīta Viestura Kairiša "Melānijas hronika", par labāko pilnmetrāžas dokumentālo filmu - Uģa Oltes un Mortena Trovika "Atbrīvošanas diena", balvu kā labākā dokumentālā īsfilma ieguva Andreja Verhoustinska kinolente "Lidija", savukārt labākās animācijas filmas titulu ieguva Edmunda Jansona "Bize un Neguļa".