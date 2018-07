Mārtiņš Zilgalvis/F64

FOTO: Doma laukumu pārņēmuši košie un krāsainie Berlīnes lāči

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Ceturtdien, 12.jūlijā, plkst. 12.30 Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs kopā ar Latvijas Republikas kultūras ministri Daci Melbārdi un Vācijas Federatīvās republikas vēstnieku Rolfu Šuti atklāja izstādi "United Buddy Bears - the Art of Tolerance". Visas trīs amatpersonas ir izstādes patroni. 149 lāčus no Berlīnes atvedusi Vācijas vēstniecība sadarbībā ar Rīgas domi kā dāvanu Latvijas iedzīvotājiem valsts simtgadē.