“Trešdien 20. jūnija vakarā es ar savu labāko draugu gāju atpūsties un nedaudz iedzert “Olympic Casino”, kurš atrodas tirdzniecības centrā “Domina”. Neilgi pēc pusnakts starp mani un draugu izcēlās konflikts, kas turpinājās aptuveni divas minūtes. Es pametu bāra telpas, taču draugs palika iekšā. Stāvēju ārā, kādus 10 līdz 15 metrus no ieejas,” stāsta viens no vīriešiem vārdā Leonīds.

Pēc dažām minūtēm uz “Olypmic Casino” ieradies apsardzes firmas “EVORS” darbinieks, kuru, kā apgalvo Leonīds, izsaukuši “Olympic Casino” darbinieki.

Piparu gāze un sitieni ar steku

“Tas tika darīts mūsu konflikta dēļ, taču strīds jau bija beidzies, neviens nebija cietis, manta arī netika bojāta. Apsardzes firmas darbinieks iegāja iekšā kazino un pēc aptuveni divām minūtēm atgriezās. Viņš piegāja klāt pie manis un jautāja, kādēļ mēs sabojājām viņam mierīgu dežūru? Mana atbilde bija: “Ja tu esi apsargs – apsargā, konflikts beidzies, es izgāju ārā, kādas problēmas?” Pēc šīs frāzes saņēmu draudus par miesas bojājumiem un draudus dzīvībai. Izvilku no savas kabatas “iPhone 8 plus” telefonu un sāku viņu filmēt. Acīmredzot tas viņu saniknoja vēl vairāk, jo pēc dažām sekundēm viņš man uzsita ar metāla steku pa kājām, tad iepūta piparu gāzes balonu sejā. Es vairs neko neredzēju, taču tad sekoja vairāki sitieni pa galvu, pakausi un muguru, piparu gāze tika pielietota atkārtoti vēl vairākas reizes,” stāsta Leonīds.

Tūlīt pat no kazino telpām ārā iznācis viņa draugs, kurš redzējis notiekošo un steidzies palīgā.

“Piparu gāze tika pielietota arī pret manu draugu. Tad apsargs pa rāciju sazinājās ar citām ekipāžām un lūdza palīdzību “divu neadekvātu cilvēku aizturēšanā”. Pēc brīža ieradās vēl vairākas apsardzes firmas mašīnas un mani ar rokudzelžiem piesprādzēja pie tirdzniecības centra ieejas kāpņu margām. Līdz šim nebiju pretojies nevienā brīdī!” turpina Leonīds, “Izmantojot manu bezpalīdzības stāvokli, apsargi ar smiekliem turpināja ik pēc pāris minūtēm pūst piparu gāzi manā sejā, un ik pa laikam uzsist. Lika arī nostāties uz ceļiem un lūgt piedošanu par sabojāto dežūru. Vēl pēc neilga laika apsargi piegāja man klāt un, izvilkuši no iekšējās jakas kabatas telefonu un pasi, savā starpā aprunājās, sakot, ka telefonu nepieciešams iznīcināt un iemest kanalizācijā, jo tur esot video un pierādījums tam, kā apsargs mani sāka spārdīt bez iemesla.”

Spriežot pēc Leonīda atstāsta, daudz vairāk no apsargu kompānijas ticis tieši viņa draugam Germanam, kurš pauda neapmierinātību par notiekošo: “Mans draugs nebija tik mierīgs – viņš protestēja pret nelikumīgu aizturēšanu, kas notika ārpus aizsargājamā objekta un par ko tika atspārdīts un piekauts ar metāla stekiem. Kādā brīdī viņš centās aizskriet no apsargu spīdzināšanas un pazemošanas, taču viņu noķēra atvilka atpakaļ pie tirdzniecības centra durvīm, uzlika rokudzelžus un turpināja sist un spārdīt pa galvu, ik pēc laika pūšot piparu gāzi sejā. Tas viss, neskatoties uz to, ka pat teorētiski pretošanās vairs nebija iespējama,” raksta Leonīds.

Attēlā redzams smagi piekautā Germana ķermenis un tajā naktī uzvilktais apģērbs. Policijā informēja, ka saistībā ar šo incidentu kopumā esot uzsāktas četras lietvedības. (Foto: Aculiecinieka foto)

Mantas pazudušas, drauds slimnīcā

Spriežot pēc viņa teiktā, šādi tas turpinājies vēl 10 līdz 15 minūtes, līdz uz notikuma vietu atbraukuši Valsts policijas (VP) darbinieki.

“Atbrauca policija, mani aizturēja, draugam pēc pāris minūšu pārdomām tika izsaukta neatliekama medicīnas palīdzība. Ārsti uzstāja, ka vajagot hospitalizēt, jo draugs bija kritiskā stāvokli. Mani nogādāja Brasas policijas iecirknī. Pēcāk konstatēju, ka man pazudusi visa skaidrā nauda un iepriekš minētais telefons. Nopratināja, veica ekspertīzi un pēc stundas vai divām palaida vaļā. Uzrakstīju iesniegumu par apsargu nelikumīgām darbībām un aizgāju projām,” atceras Leonīds.

Policijas darbinieki vēlāk izstāstījuši, ka viņa draugs Germans ir ticis ievietots Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionārā “Gaiļezers”.

“Noķēru taksometru, izņēmu naudu no kartes un pulksten piecos no rīta devos uz slimnīcu, lai noskaidrotu drauga stāvokli, jo apzinājos, ka tas varētu būt ļoti smags. Slimnīcā mani informēja, ka drauga stāvoklis ir kritisks – salauztas vairākas ribas, smadzeņu satricinājums, galvas kausa traumas, ap 32 šuvēm trīs vietās uz galvas, neskaitāmi zilumi un sasitumi, saplēsts urīnvads, nieres kontūzijas, sejas un acu ķīmiskais apdegums no piparu gāzes, sašūtas arī rokas un kājas. Ārsti viņu lika pa gabaliem kopā! Viņa telefons tika sašķaidīts un pazuda arī “Nike” soma ar “MacBook” klēpja datoru, ap 1000 eiro skaidrā naudā, dokumenti un citas personīgās mantas,” vēstulē raksta Leonīds.

Leonīds uzskata, ka policija vilcinās

Nākamajā rītā, ceturtdien, pie Germana esot viesojušies policijas darbinieki, taču nekādas papildus darbības, lai izņemtu videomateriālu no tirdzniecības centra “Domina” novērošanas kamerām – rīcība, kuru pieprasīja Leonīds – tolaik vēl nebija veiktas.

“Policijas atbilde bija: “Mēs strādājam”. Tas arī viss. Ar mediju palīdzību velētos vērsties pie vairākiem lieciniekiem, kas bija tur un visu filmēja, kaut arī apsardzes darbinieki teica viņiem, lai izdzēš visus videomateriālus, citādāk sitīs tāpat kā mūs. Varbūt kādam ir palicis video? Vai esat gatavi liecināt policijā pret apsardzes darbiniekiem? Lūdzu atsaukties lieciniekus!”

No rīta, kad Leonīds ieradies tirdzniecības centrā “Domina”, lai noskaidrotu, vai soma ar mantām, naudu un datoru nav atstāta kazino, viņš pamanījis, ka sētnieks pie ieejas durvīm mazgā asinis, savukārt kazino bijis slēgts.

“Esam uzņēmēji, normāli, pieklājīgi cilvēki, neesam dzērāji vai piedzīvojumu meklētāji – paši neuzprasījāmies. Vai apsargu rīcība, aizturot mūs ārpus aizsargājamā objekta un piekaujot, bija likumīga?” sašutumu pauž Leonīds.

Portāls Jauns.lv sazinājās arī ar pašu Germanu, kurš tobrīd vēl atradās slimnīcā, un ilgākai sarunai nebija gatavs.

Puisis izstāstīja, ka saņemto sitienu pa galvu dēļ, viņam pazudusi dzirde kreisajā ausī, un pašlaik esot pāragri spriest, vai tā atgriezīsies.

Puiši gan atteicās izpaust, kādēļ abu vidū izcēlies strīds, kura dēļ tad arī izsaukta apsardze, vien piebilstot, ka abi bija iedzēruši.

Piekautā puiša Germana viedtālrunis pēc incidenta pie tirdzniecības centra. (Foto: Aculiecinieka foto)

Ierosinātas četras lietvedības

Policijā informēja, ka saistībā ar šo incidentu kopumā esot uzsāktas četras lietvedības.

Par Germana piekaušanu ierosināts kriminālprocess par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu pēc Krimināllikuma 125. panta, par apsargu izvērsto vardarbību pret Leonīdu ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas, saistībā ar Germana viedtālruni, kuru, kā pēcāk raidījumam “Bez Tabu” izstāstīja puiši, esot salauzuši apsargi, ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta par mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.

Ceturtā ir administratīvā lietvedība, kuras pamats – apsarga iesniegums - policijā par pretošanos apsardzes darbiniekam.

VP sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Sprudzāne arī apstiprināja, ka tirdzniecības centra “Domina” rīcībā esošie videonovērošanas materiāli ir izņemti un tiks analizēti.

“Izskatās, ka cilvēku gribēja nogalināt”

Portāls Jauns.lv sazinājās arī ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra “Gaiļezers” pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai puišu atstāsts par nakti no 20. uz 21. jūniju ir precīzs.

NMPD informēja, ka 21. jūnijā uz adresi, kurā atrodas tirdzniecības centrs – Ieriķu ielu 3, izsaukums tik tiešām saņemts. Uz stacionāru “Gaiļezers” nogādāts viens cilvēks, kurš bijis pie samaņas un kura stāvoklis, kā informē NMPD sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Sarmīte Skujiņa, esot bijis stabils.

RAKUS neiroķirurgs Stefans Rjabcevs sarunā ar Jauns.lv apstiprināja, ka Germanam ir konstatēti vaļēji galvaskausa lūzumi, salauztas ribas un nieres sasitums.

“Ja niere turpinās asiņot, tas var beigties arī letāli. Ilgs laiks būs jāpavada uz slimības lapas un var draudēt kurlums vienā ausī. Traumas tik tiešām ir ļoti smagas – izskatās, ka cilvēku gribēja vienkārši nogalināt, nevis nomierināt,” pauda ārsts.

“EVORS” komentāri pagaidām izpaliek

Spriežot pēc uzsākto lietvedību kaudzes, savainotajiem puišiem strīds ar apsargiem vēl kādu laiku turpināsies.

Jauns.lv vairāku dienu garumā mēģināja sazināties arī ar attiecīgās apsardzes firmas “EVORS” atbildīgajiem pārstāvjiem, taču viedokļa vietā tika saņemti atkārtoti norādījumi, ka vadītājs atrodas sapulcē vai kādu citādu iemeslu dēļ nespēj atbildēt uz žurnālistu jautājumiem.

Arī pēc lūguma atzvanīt, zvans nav saņemts.