Dziesminieki – dzejas dziedātāji, tā ir mūsdienu folklora, viena no Latvijas kultūras vērtībām. Dziesminieks ir sava stāsta vēstītājs, personība un reizē arī vienkāršs cilvēks no tautas. Vienkāršība mijas ar izcilo. No pirmā skata vienkāršā muzikālā materiālā un formātā ietērpts dziļš saturs – vēstījums.

No populārās mūzikas skatupunkta dziesminieki Latvijā nereti pat dēvējami par marginālu, tas ir, malā esošu kustību, subkultūru, kas nereti tiek uzskatīti par amatieriem. Taču šajā mūzikas un dzejas sintēzē, šajā tradīcijā ir citi kritēriji, kas neļaujas klasificēties noteiktās kategorijās un neiekļaujas ne noteiktā mūzikas žanrā, ne formātā, ne profesionalitātes kritērijos. Dziesma skan un stāsts tiek radīts, atliek ieklausīties un sadzirdēt. Dziesminieki, tie ir neapstrādāti dārgumi, tīrradņi un atradeņi Latvijas kultūrā.