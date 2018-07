Plkst. 18.00 Vērmanes dārzā notiks dziesminieku koncerts „Austraskoks”. Dziesminieki ir dzejas dziedātāji, mūsdienu folkloras radītāji, viena no Latvijas kultūras vērtībām. Dziesminieks ir sava stāsta vēstītājs, personība un reizē arī vienkāršs cilvēks no tautas. Dziesminieku koncertā ikviens aicināts iepazīt Latvijas dziesminieku kustību no senatnes līdz mūsdienām. Šī koncerta mugurkaulu veido Austrasbērni, leģendārās dziesminieces Austras Pumpures audzēkņi, uzstājoties gan atsevišķi ar savām autordziesmām, gan koncerta noslēgumā apvienojoties un sadziedoties ar skatītājiem Imanta Kalniņa dziesmās. Stāsts par Austru Pumpuri kā Latvijas dziesminieku kustības iedvesmotāju un simbolisku aizsācēju caurvīs koncertu, kurā piedalīsies Haralds Sīmanis, Andris Mičulis, Uldis Ozols, Kristīne Sudmale-Locika, Arnis Miltiņš, Laima Miltiņa, Inta Pauļuka, Agita Kaužēna, Vita Krūmiņa, Pēteris Draguns, Laura un Dzintars Vītoli, Jana Egle, Jānis Rūcis un citi.

Plkst. 19.00 Rīgas Svētā Jāņa baznīcā notiks vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts „Tev tuvumā”. Tā kodols – divu Latvijā vēsturiski populārāko konfesiju muzikālo tradīciju savdabīgs apvienojums. Koncerta dramaturģija seko katoļu baznīcā praktizētajai „Dieva Vārda liturģijai”, kas mudina apcerēt Dieva Vārdu un īstenot to dzīvē, lielu nozīmi piešķirot tradicionālajiem dziedājumiem – Credo, Ave Maria, Psalmiem, Alleluja u. c. Savukārt koncerta formāts sasaucas ar luteriskās baznīcas mūzikas tradīciju, kuras pamatā ir korālis, ko dzied visi baznīcēni savā mātes valodā, tādēļ klausītāju klātbūtne un iesaistīšanās būs būtiska šī notikuma sastāvdaļa. Koncertā piedalīsies seši labākie Latvijas vokālie ansambļi un Mägi Ensemble (ASV, Sietla).

Plkst. 19.00 Rīgas baznīcās koncertēs pūtēju orķestri. Pusotras stundas garumā koncerti skanēs Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā, Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, Rīgas Svētā Mārtiņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Rīgas Jēzus baznīcā, Rīgas Lutera baznīcā (Torņakalna baznīcā), Rīgas Jaunā Svētās Ģertrūdes baznīcā un Rīgas Sv. Pētera baznīcā.

Plkst. 19.00 Vecajā Svētās Ģertrūdes Evanģēliski luteriskajā baznīcā skanēs mazākumtautību kolektīvu garīgās mūzikas koncerts.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas šoreiz notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir Kultūras ministrijas padotībā esošā valsts iestāde, atbalsta lieldraugi Swedbank, Elektrum, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), kā arī atbalstītāji Rimi, Squalio un Circle K Latvia.