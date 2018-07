Koncertā iekļautas horeogrāfu Aijas Baumanes, Agra Daņiļeviča, Ilmāra Dreļa, Jāņa Ērgļa, Taigas Ludboržas, Imanta Magones, Ilzes Mažānes, Artas Melnalksnes, Viļa Ozola, Jāņa Purviņa, Guntas Skujas, Alfrēda Spuras, Harija Sūnas, Ulda Šteina, Helēnas Tangijevas-Birznieces, Ulda Žagatas un diasporas horeogrāfa Viļņa Birnbauma dejas, kuras skatītājiem izdejos vairāk nekā 1300 dejotāju.

"Koncerta apmeklētāji ieskatīsies horeogrāfu dzīves gājumā un radītajās dejās, izzinās dejas tapšanas kontekstu, veidojot dejas sasauci ar personību, laikmetu un iedvesmas avotiem. Horeogrāfu veidotie deju raksti mīsies ar Latvijas brīnišķīgajām dabas ainavām," uzvedumu aprakstīja svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva.

Koncerta virsvadītāji ir Gints Baumanis, Vilnis Birnbaums (ASV), Agris Daņiļevičs, Ilmārs Dreļs, Jānis Ērglis, Rolands Juraševskis, Taiga Ludborža, Jānis Marcinkevičs, Ilze Mažāne, Jānis Purviņš, Iveta Pētersone-Lazdāne, Gunta Skuja un Uldis Šteins. Deju uzveduma režiju veidojusi Ināra Slucka, bet scenogrāfiju - Aigars Ozoliņš.

Vērmanes dārzā plkst.10.30 notiks bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerts, kurā piedalīsies 14 kolektīvi - Valsts izglītības satura centra rīkotā vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2018" laureāti. Savukārt pēcāk plkst.14 Vērmanes dārzā būs skatāmi 15 Ādolfa Alunāna lugu iestudējumi, kurus izspēlēs latviešu amatierteātri.

Rīgas Latviešu biedrības namā plkst.10 norisināsies konference "Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība", kurā piedalīsies ārvalstīs dzīvojošie latvieši, eksperti, Latvijas iestāžu un sabiedrības pārstāvji, ar mērķi uzklausīt vienam otru, dalīties pieredzē un atrastu sadarbības partnerus pasākumu un projektu īstenošanai.

Tāpat Latviešu biedrības namā no šodienas līdz 8.jūlijam būs aplūkojama izstāde "Latviešu Dziesmu svētki ārpus Latvijas", kas atspoguļos to norisi no 1946.gada līdz mūsdienām.

Deju un folkloras kopu koncerts "Cilvēks. Mūžs. Dimd!" Latviešu biedrības namā notiks plkst.19.30. Pasākuma programmā iekļauti darbi no pēdējos gados ārzemēs notikušo latviešu Dziesmu un deju svētkiem, pašu kolektīvu iemīļotās dejas, dziesmas, jaundarbi, kā arī daļa no XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku repertuāra.

Mazajā ģildē plkst.11 būs klausāms vokālo ansambļu konkurss, ko vērtēs starptautiska žūrija. "Konkursa atmosfēra, dziedātprieks, balsu saskaņa un dziedājums tuvplānā, kad svarīga katra dziedātāja izpildījuma precizitāte un atdeve, radīs īpašu muzikālu pārdzīvojumu arī ikvienam skatītājam," par pasākumu pauda Vasiļjeva.

Esplanādē plkst.18 izskanēs senioru koru koncerts "Margodama saule lēca", kurā dažādu laiku dziesmas par sauli, zemi un mums pašiem izdziedās Latvijas senioru koru 1000 dziedātāju kopkoris. Pasākuma mākslinieciskie vadītāji ir Daiga Galeja, Bruno Cabulis, bet režisore - Inga Krišāne.

Savukārt vakara noslēgumā no plkst.21.30 līdz 23 Vērmanes dārzā norisināsies danči ar latviešu folkloras kopām "Kokļu zapte" (Lielbritānija), "Dzērves" (Luksemburga) un "Dūdalnieki" (Liebritānija).

Kā ziņots, līdz 8.jūlijam Rīgā norisinās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas šoreiz notiek Latvijas valsts simtgades zīmē.