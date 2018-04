Par Ābelnieka atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai tie deputāti, kuri arī rosināja neuzticības balsojumu. Lai arī ārkārtas domes sēdes darba kārtībā bija iekļauts balsojums par neuzticības izteikšanu priekšsēdētāja vietniekam Voldemāram Čačam (VL-TB/LNNK), tas šodien nenotika, jo likums neļauj domei strādāt bez vadības.

Tuvāko divu nedēļu laikā tiks sasaukta ārkārtas domes sēde gan jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai, gan Čača atbrīvošanai no amata un jauna priekšsēdētāja vietnieka izvēlei. Novickis skaidroja, ka deputāti, kas rosināja neuzticības balsojumu, jau sprieduši par kandidātiem amatiem, taču konkrētus uzvārdus nenosauca. Viņš arī nekomentēja, vai mēra amatam varētu tiks virzīts pats.

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa, atsaucoties uz Ābelnieka domes sēdē teikto, apgalvoja, ka neviens no neuzticību izteikušo deputātu pārmetumiem par nelikumībām neesot ticis apstiprināts no uzraugošo institūciju puses.

"Es neesmu zelta monēta, kas varētu patikt visiem. Nevienam neizdabāšu. Īpaši, ja cilvēks nāk ar savtīgiem mērķiem. Man un domes priekšsēdētāja vietniekam ir svešas pretlikumīgas rīcības. Neviens no mums necenšas gūt labumu sev. Mūsu mērķis ir sakopts novads un labvēlīga dzīves vide mūsu iedzīvotājiem," savā uzrunā deputātiem paudis Ābelnieks.

Savukārt Čačs domes sēdē minējis, ka sevi kā nākamo domes priekšsēdētāju pozicionē Novickis. Domes priekšsēdētāja vietniekam neesot skaidrs, kā iespējamais jaunais domes vadītājs varētu sastrādāties ar administrācijas darbiniekiem, kurus viņš līdz šim ir kritizējis.

Jau vēstīts, ka deviņi Bauskas novada domes deputāti aicināja kārtējās domes sēdē iekļaut jautājumu par neuzticības izteikšanu Ābelniekam un viņa vietniekam Čačam.

Pieprasījumu parakstīja deviņi no 17 deputātiem - Andris Arcimovičs (S), no Latvijas Reģionu apvienības ievēlētie Novickis, Aivija Kursīte un Karīna Andreika, Artūrs Toms Plešs ("Latvijas attīstībai"), Gatis Skurba ("No sirds Latvijai"), kā arī Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas deputāti Raimonds Žabovs, Rudīte Čakāne un Juris Landorfs. Pārējie deputāti domē pārstāv nacionālo apvienību, "Vienotību" un Zaļo un zemnieku savienību.

Tomēr domes priekšsēdētājs Ābelnieks domes sēdes sākumā darba kārtība neiekļāva jautājumus par neuzticības izteikšanu, tāpēc deviņi deputāti, kuri šādu balsojumu rosināja, domes sēdi pameta, un sēdē netika nodrošināts kvorums.

Jautājumu izskatīšanai tika sasaukta ārkārtas sēde vakarā.

Novickis skaidroja, ka domes vadības pārvaldībā netiek nodrošināta caurskatāmība, lēmumi tiek pieņemti bezatbildīgi, nedomājot par iespējamiem finansējuma avotiem lēmumu izpildei. Daļai deputātu ir aizdomas arī pārkāpumiem domes vadības darbā.

Turklāt pārkāpumus domes un pašvaldības kapitālsabiedrību darbā izmeklējot arī uzraugošās iestādes, norādīts deputātu iesniegumā.

Vēstules autori norāda, ka "domes vadība cenšas konsekventi turpināt iepriekšējā deputātu sasaukumā iedibinātās pārvaldības metodes - deputātu priekšlikumu un viedokļu ignorēšanu, nespēju un nevēlēšanos nodrošināt labas pārvaldības principu ievērošanu ne tikai domes administrācijā, bet arī pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzībā". Turklāt domes vadība nespējot veikt reformas administrācijā, lai samazinātu administratīvās izmaksas un uzlabotu izpildvaras darbu.