Par miljono pasažieri kļuvusi Santa Klēģere, kura Rīgā ieradās ar "airBaltic" lidojumu no Parīzes. Komerciālos lidojumus ar "CS300" lidsabiedrība "airBaltic" sāka 2016.gada 14.decembrī.

Kā norādīja "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss, kopš komerciālo lidojumu sākšanas ar "CS300" lidmašīnām "airBaltic" veikusi vairāk nekā 9000 lidojumu un nolidojusi vairāk nekā 23 000 stundu. Patlaban katrs ceturtais "airBaltic" pasažieris lido ar "CS300" lidaparātu.

Līdz 2019.gada beigām "airBaltic" plāno saņemt visas 20 pasūtītās "Bombardier CS300" lidmašīnas. Kad "airBaltic" floti veidos tikai "Bombardier" lidaparāti, flotes vidējais vecums būs divi gadi, līdz ar to tā būs viena no jaunākajām flotēm Eiropā, uzsvēra Gauss.

Jaunajā "Bombardier CS300" lidmašīnā kopumā ir 145 sēdvietas, un tā nodrošina tādas priekšrocības pasažieriem kā platāki sēdekļi, lielāki logi, vairāk vietas rokas bagāžai, pilnveidotas labierīcības un citus uzlabojumus. Jaunā lidmašīna ir arī ievērojami klusāka - tās trokšņu līmenis ir līdz pat četrām reizēm mazāks. Patlaban tā ir pasaulē videi draudzīgākā komerciālā lidmašīna, jo "CS300" ir pirmais lidaparāts, kura dzīves cikla ietekmes uz vidi deklarācija ir pilnīgi caurskatāma, palīdzot samazināt CO2 un NOX emisijas attiecīgi par 20% un 50%.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "airBaltic" tīrā peļņa 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājusies par 3,4 miljoniem eiro, sasniedzot 4,6 miljonus eiro.

Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 347,7 miljoni eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 22%.

Pērn "airBaltic" pārvadāja 3,523 miljonus pasažieru, kas ir par 22% vairāk nekā 2016.gadā.

Latvijas valstij pieder 80% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 20% akciju.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, piedāvājot savienojumus uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Šī gada vasarai "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.