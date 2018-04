Deputāts atklāj, ka iesniegumu DP nosūtījis šodien un tajā lūdzis izvērtēt, vai Gapoņenko paziņojumā nav saskatāmas nozieguma pazīmes.

Jauns.lv jau ziņoja, ka Latvijai klaji nelojālais "Nepilsoņu kongresa" aktīvists Aleksandrs Gapoņeko savā lapā vietnē "Facebook" 16.aprīlī ievietojis ierakstu, kas varētu mulsināt Latvijas krievvalodīgos cilvēkus. Proti, viņa rīcībā ir informācija: NATO mācību laikā Rīgā no 12.-15.maijam esot paredzēts veikt etnisko tīrīšanu, - to viņam pastāstījis kāds draugs no ASV.

Savu ierakstu Gapoņenko ilustrējis ar šaušalīgu zīmējumu no viduslaikiem, kurā redzami pakārti cilvēki un uguns liesmas zem to kājām. "Maijā amerikāņi Rīgā veiks etnisko tīrīšanu," raksta prokrieviskais Gapoņenko un tālāk sīkumos izvērš it kā sev zināmo slepeno informāciju.

Viņaprāt, Rīgā tikšot izspēlēts "krievu sacelšanās" scenārijs. Viena daļa amerikāņu tēlošot krievu nemierniekus. Viņi uzvilkšot sarkanus kreklus, hromētus zābakus un viņiem rokās būšot pudeles ar zilu sešstūrainu vāciņu. Otra daļa būšot tērpta pelēkos mēteļos un tēlos "demokrātiskos un progresa spēkus", lēš Gapoņenko. Lielākam efektam pie Saeimas tikšot aizdedzinātas mašīnas un no baloniem ar uzrakstu "Hlors" palaists hlorpikrīns.