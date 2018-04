Kā novēroja Jauns.lv, visās iecienītākajās vietās, tostarp arī Doma laukumā, terases jau ir atvērtas, taču zināma daļa atpūtnieku joprojām dod priekšroku galdiņam iekštelpās.

Šogad terašu būvēšanu uzrauga stingrāk

Lai arī vecpilsētas ieliņās arī šogad terašu, šķiet, netrūkst, Jauns.lv jau vēstīja, ka vairāki Vecrīgas restorānu īpašnieki ir pauduši sašutumu par to, ka šogad, mēģinot saskaņot terasi atbilstoši pēkšņām izmaiņām Ministru kabineta (MK) noteikumiem, var nākties nokavēt pat mēnesi no pavasara/vasaras sezonas, vai samierināties ar to, ka terasi izbūvēt būs aizliegts.

Izmaiņas MK noteikumos, kuru dēļ restorānu īpašniekiem var nākties iztikt bez vasaras terasēm, ir saistītas ar ugunsdrošību šaurajās vecpilsētas ielās, kas nebūt nav mazsvarīga lieta.

Aizliegums var nest lielus zaudējumus

Kā portālam Jauns.lv norādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka ceļi un piebrauktuves pie ēkām vai būvēm ir jāuztur tā, lai netiktu ierobežota teritorija un traucēta ugunsdzēsības automobiļu piekļuve pie ēkām vai būvēm.

Līdztekus ir noteikts, ka ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums ir vismaz 3,5 metri.

Lielai daļai restorānu vasaras terases, kuras iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, ir vienīgais veids, kā kompensēt bieži vien ievērojamos zaudējumus, kuri ziemas mēnešos piemeklē daudzus restorānus.

Latvijas Restorānu biedrība (LRB), atklātā vēstulē vēršoties pie Ekonomikas, Iekšlietu un Finanšu ministrijas lūgusi pretimnākšanu, skaidrojot, ka pēkšņs liegums uzstādīt terasi vasarā, restorāniem var nozīmēt pat bankrotu.

Dome katru situāciju sola izvērtēt atsevišķi

Šajā jautājumā viedokli paudis arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks.

Ameriks sacīja, ka Rīgas domi nevar vainot, jo šādus noteiktumus pieņēmis Ministru kabinets. Turklāt šie noteikumi attiecas uz visām pašvaldībām.

“Šos noteikumus nepieņem Rīgas dome, tos pieņem Ministru kabinets. Jāsaka tā – ja pietiktu tikai ar vienu Rīgas domes zieģeli tai vasaras terasei jeb krēsliem, tad jau nekas nebūtu. Bet viņiem ir jāsaņem zieģelis no ugunsdzēsējiem. Rīgas būvvalde nevar ugunsdzēsēju vietā uzspiest zieģeli! Ir vairākas institūcijas, kurām ir jādod sava piekrišana,” skaidroja Ameriks.

Viņš arī norādīja, ka ir jāatceras, ka šie noteikumi ir radīti drošības apsvērumu dēļ: “Ne jau ugunsdzēsēji ir kaut kādi ienaidnieki, tieši otrādi – ugunsdzēsēji rūpējas par iedzīvotāju drošību! Citādi, kad kaut kas notiek, tad visi meklē, ko cietumā likt. Visi met krustus un saka: “Es tur nebiju vainīgs!””

Beigu beigās, pēc sarunām starp LRB, Rīgas Pilsētas būvvaldi, VUGD un citām iesaistītajām pusēm, dome piekritusi risināt katra restorāna situāciju individuāli.

Atsevišķos gadījumos, piemēram, gadījumā ar sabiedrībā zināmā pavāra Ērika Dreibanta pārstāvēto restorānu “Restorāns 3” kompromisu jau izdevies panākt.