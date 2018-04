Arī šogad jūlijā būs lieliskais brīvdabas festivāls "Komēta"

Festivāla "Komēta" ikviens apmeklētājs trīs dienu garumā ir aicināts praktizēt prāta brīvību klausoties lekcijās un piedaloties darbnīcās, vērojot laikmetīgā cirka performances un kino, dejojot un baudot mūziku no visas pasaules.

Šogad par "Komētas" tēmu izvēlētā līdzdalība, ņemot vērā festivāla pirmsākumus, kas balstās uz ideju par ilgtspējīgu un atbildīgu festivālu, kurā ikviens ir dalībnieks, ne tikai viesis un patērētājs. Festivāla īstenošana vienmēr balstījusies uz pašorganizācijas un brīvprātīgas līdzdarbošanās principiem, līdz ar to šā gada programma vērsīs uzmanību uz mākslas un kultūras procesiem, kas veicina sadarbību, pašorganizāciju un jaunu iniciatīvu veidošanos.

"Komētas" laikā citviet festivālos ierasto skatuvju vietā, vēsturiskajā Daugavgrīvas cietoksnī tiks izveidoti vairāki, savstarpēji saturiski vienoti ciemati. Viens no tiem ir "Pachamama tribe" ciemats, kas pārstāvēs organiski-elektroniskās pasaules mūzikas novirzienu. Tajā uzstāsies Latīņamerikas, Eiropas un vietējie mūzikas producenti un dīdžeji. Ciemata muzikālo programmu papildinās tādi seni tautu rituāli, dziednieciskas prakses un citas aktivitātes kā joga, ekstāzes dejas, masāžas, kakao rituāls, acteku tabakas jeb "mapacho" rituāls un "Pachamama pagamentos" aplis.

Festivālā paredzētais Laikmetīgā cirka ciemats apvienosies ar "Pachamama Tribe" ciematu, iedvesmojoties no festivāla līdzdalības tēmas. Mākslinieki no dažādām pasaules valstīm apmetīsies cietoksnī jau nedēļu pirms festivāla, lai no dažādiem mākslu žanriem radītu vienotu uzvedumu.

"Aware House" ciemats būs vieta elektroniskai deju mūzikai, bet "Higgs Boson" ciematā uzstāsies mākslinieki, kuri pārstāv dažādus mūzikas žanrus, programmā ietverot muzikālu un starpdisciplināru improvizāciju.

Savukārt Komētas kino ciematu veidos neatkarīgo mediju mākslinieku apvienība - "Liva Collective". Tajā būs iespējams redzēt instalācijas, performances, fotoizstādes, video projekcijas un dažādu mākslinieku sadarbības eksperimentus.

Festivāla laikā darbosies arī "Komētas Akadēmija", kas būs vieta eksperimentiem, diskusijām un būtisku jautājumu uzdošanai dažādās lekcijās un darbnīcās.

Festivālu "Komēta" tā pēdējā dienā – svētdienā visiem interesentiem būs iespējams apmeklēt bez maksas, īpaši aicinot vietējo apkaimju iedzīvotājus kopīgi baudīt mūziku un festivāla atmosfēru, kā arī iesaistīties Daugavgrīvas cietokšņa nākotnes veidošanā.

Pasākuma organizatori informēja, ka svarīga "Komētas" daļa ir atbildība par vidi un tās ilgtspējīgu attīstību nākotnē. Festivāla ilgtermiņa mērķi ir atdzīvināt Daugavgrīvas cietoksni kā vietu kultūrai, rosināt publiskas diskusijas par tā nākotnes attīstību un veicināt vietējo kopienu integrāciju un sadarbību, kopīgi veidojot cietokšņa nākotnes vīziju.

Pasākuma infrastruktūra daļēji tiek būvēta no otrreiz pārstrādātiem vai ziedotiem materiāliem, lai skatuves, ekoloģiskās tualetes un dušas var tikt izmantotas citiem pasākumiem. Tiek šķiroti atkritumi, apmeklētāji tiek aicināti ņemt līdzi savus traukus, vai izmantot "Komētas" trauku bibliotēku, lai pēc iespējas samazinātu plastmasas atkritumu radīto piesārņojumu, kā arī tiek nodrošināts bezmaksas dzeramais ūdens.

Festivāls "Komēta" šogad Daugavgrīvas cietoksnī norisināsies no 26.jūlija līdz 29.jūlijam.