Dalībai Dziesmu un deju svētku vokālo ansambļu konkursa finālā izvirzīti 22 kolektīvi

Starp jauktajiem vokālajiem ansambļiem dalībai konkursa finālā izvēlēts jauktais vokālais ansamblis "Vocalica", Rēzeknes novada kultūras nama ansamblis "Skonai", Kocēnu novada ansamblis "Imera", Skrīveru kultūras centra ansamblis "Ferrovia", Rīgas Tehniskās universitātes Kultūras centra ansamblis "Jauna Nianse" un Ventspils pilsētas domes Kultūras centra ansamblis "Mundus".

Starp profesionālajiem vokālajiem ansambļiem pēc konkursa otrās kārtas dalībai finālā izvēlēta Ogres novada Kultūras centra vokālā grupa "Anima Solla", Jumpravas kultūras nama senās mūzikas ansamblis "Modus Vivendi" un koncertorganizācijas "Ave Sol" vokālā džeza grupa "Assembly Singers".

Tāpat trīs kolektīvi finālam izvēlēti starp senioru vokālajiem ansambļiem - kultūras centra "Iļģuciems" sieviešu vokālā ansambļa "Freska" senioru grupa "Krētas freska", Ozolnieku tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Madara" un Mārupes kultūras nama senioru vokālais ansamblis "Pīlādzis".

Sieviešu vokālo ansambļu kategorijā otro konkursa kārtu izturējis Liepājas vokālais ansamblis "Gaismiņa", vokālā grupa "Taka", Mazsalacas novada Kultūras centra vokālā grupa "Ēra", Ogresgala tautas nama jauniešu vokālais ansamblis "Dūjas", Kultūras un atpūtas centra "Imanta" sieviešu vokālais ansamblis "Fortūna", Smārdes kultūras centra ansamblis "Randevu" un Kuldīgas kultūras centra ansamblis "Karameles".

Savukārt starp vīru vokālajiem ansambļiem otrajā kārtā par labākajiem atzīti Preiļu novada kultūras centra vīru ansamblis, Stendes tautas nama ansamblis "Stende" un Latvijas Universitātes Kultūras centra ansamblis "Dancis".

Konkursa fināls Mazajā ģildē norisināsies 2.jūlijā, un to apmeklēt varēs bez maksas.

Kā ziņots, XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no šī gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Svētku programma sastāv no kopumā 65 pasākumiem, no kuriem 43 būs bezmaksas, bet 19 - maksas.

Biļešu tirdzniecības pirmajā dienā, 3.martā, tika saņemts vairāk nekā miljons pieprasījumu pēc apmēram 95 000 biļešu, informēja svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva. Vairākās vietās Rīgā un citviet Latvijā bija izveidojušās garas rindas pēc šīm biļetēm. Pircēji tika apkalpoti lēni, un arī uz biļetes iegādi internetā nācās gaidīt vairākas stundas, turklāt daudzos gadījumos arī pēc ilgās gaidīšanas kāroto biļeti iegādāties neizdevās.

Līdz pirmās tirdzniecības vakaram tika pilnībā izpārdotas biļetes uz 17 no kopskaitā 19 Dziesmu un deju svētku maksas pasākumiem.