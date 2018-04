Dejotāji, dziedātāji un teātra spēlētāji jau četrās paaudzēs - tie ir Grišāni no Suntažiem

Dejotāju dzimta no Suntažiem. Pirmajā rindā no kreisās – vecākā māsa Zanda ar bērniem Gustavu un Litu, blakus – dzimtas stāstu zinātāja Salimona. Otrajā rindā no kreisās tētis ar mammu – Modris un Iveta, dzimtas vecākais zars – Salimons Grišāns un vidējā māsa Lāsma. (Foto: Juris Rozenbergs; No Grišānu ģimenes arhīva )