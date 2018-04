Knuts Skujenieks un Margita Gailītis. (Foto: Juris Rozenbergs)

Knuta Skujenieka jaunākās grāmatas atvēršanas svētki

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Kanādas Kultūras klubā (Dž. F. Kenedija lasītavā, 3. stāvā) Latvijas Rakstnieku savienība un Kanādas vēstniecība Latvijā piektdiena rīkoja Knuta Skujenieka grāmatas "All I Have Is Words" atvēršanas svētkus.