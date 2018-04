Krievija iepriekš Latvijas iestādēm paziņoja, ka Krievijas Jūras spēki no 4.aprīļa līdz 6.aprīlim virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā ir plānojusi veikt raķešu šaušanas pārbaudi, kura bija paredzēta no plkst.6 līdz 18. Aizsardzības ministrijas (AM) preses pārstāvis Kaspars Galkins apliecināja, ka kopš 4.aprīļa Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas konkrētajā sektorā nekāda raķešu šaušana līdz piektdienas vakaram nav konstatēta.

"Latvijas Jūras spēku kuģi kopš Krievijas paziņojuma par plāniem veikt šaušanas pārbaudes visu šo laiku patrulēja Baltijas jūrā un turpina to darīt arī šobrīd. Varam apstiprināt, ka esam Baltijas jūrā Latvijas tuvumā novērojuši Krievijas kuģu kustību, taču nekāda šaušana nav konstatēta," norādīja Galkins un atgādināja, ka Krievijas karakuģi un lidmašīnas pēdējos gados regulāri tiek konstatēti Latvijas robežu tuvumā.

Civilās aviācijas aģentūras (CAA) direktors Māris Gorodcovs informēja, ka gaisa telpa virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas konkrētajā sektorā būs slēgta līdz plkst.21 pēc Latvijas laikā. Viņš skaidroja, ka lēmums par šādu termiņu pieņemts, balstoties vienota laika skaitīšanas sistēmā, ko izmanto aviācijā.

"Krievija iepriekš pieprasīja slēgt gaisa telpu raķešu pārbaudēm paredzētajā zonā laikā no plkst.6 līdz plkst.18, taču viņi nenorādīja sistēmu, pēc kuras šis laiks tiek pieprasīts, proti, vai pēc Latvijas, Krievijas vai vienota laika skaitīšanas sistēmas. Ņemot vērā, ka plānotās raķešu pārbaudes skar aviāciju, CAA pieņēma, ka izmēģinājumi notiks pēc aviācijā lietotās vienota laika skaitīšanas sistēmas," skaidroja Gorodcovs.

Plkst.21 pēc Latvijas laika patlaban slēgtā gaisa telpa konkrētajā zonā būs atkal atvērta civilajai aviācijai, piebilda Gorodcovs.

Galkins arī norādīja, ka pēc Krievijas pieteiktajām mācībām AM izdarīšot secinājumus, taču AM jau tagad var norādīt, ka šo mācību mērķis, iespējams, bija Latvijas puses reakcijas pārbaude.

AM gan norādīja, ka Latvijas AM rīcībā nav informācija, vai Krievija realizējusi raķešu šaušanu Polijas un Zviedrijas tuvumā.

Jau vēstīts, ka pagājušajā ceturtdienā pēc Krievijas paziņojuma Latvijas AM kaimiņvalstij lūdza pēc iespējas ātrāk sniegt plašāku informāciju, tai skaitā par to, kāda veida bruņojumu paredzēts izmantot, kā arī par to, kā tiks nodrošināta drošība raķešu šaušanas laikā.

Krievija atbildē norādījusi, ka šaušanas pārbaude ir iepriekš plānotas mācības. Tāpat Krievija norādījusi, ka noteikti ievēros un pievērsīs uzmanību drošības pasākumiem. AM lūdza sniegt plašāku informāciju, taču uz pārējiem jautājumiem atbildes netika saņemtas, līdz ar to, piemēram, nav zināms, kāda veida bruņojumu mācībās bija plānots izmantot.

CAA, atsaucoties Krievijas aicinājumam, piekrita slēgt Latvijas gaisa telpu raķešu šaušanai paredzētajā zonā. CAA direktors Gorodcovs iepriekš norādīja, ka gaisa telpas slēgšana ir standarta procedūra, kas tiek veikta, kad par to informē militāristi. Taču, pēc Gorodcova teiktā, šāda veida aktivitātes līdz šim Latvijā neesot bijušas.

AM uzskata, ka Krievijas rīcība ir izaicinoša un drīzāk uzskatāma par spēka demonstrēšanu.