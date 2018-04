Ar smilšu savākšanu no ielām Rīgā sākas Spodrības mēnesis

„Beidzot ir piemēroti laika apstākļi sakopšanas darbu un Spodrības mēneša sākumam. Darāmā ir daudz - Rīgā brauktuvju attīrīšana no smiltīm ir jāveic gandrīz 1500 kilometru apjomā. Darbus plānots pabeigta līdz aprīļa beigām,” sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, kurš ceturtdien, 5.aprīlī, bija sasaucis izbraukuma darba sanāksmi Anniņmuižas bulvārī.

Viņš arī uzsvēra, ka, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un iedzīvotāju sūdzības, tiks pievērsta lielāka uzmanība pieturvietu sakopšanai un dažādu institūciju darbību saskaņošanai, kā arī vasarā intensīvāk tiks laistītas ielas, lai samazinātu putekļu daudzumu.

Kā informēja Satiksmes departamenta pārstāvji, pēc maģistrālo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšanas no smiltīm, tiks sākti smilšu savākšanas darbi arī rajona nozīmes ielās. Pēc brauktuvju attīrīšanas no smiltīm tiks sākta regulāra to tīrīšana.

Jāatzīmē, ka ne tikai uz ielu brauktuvēm ir sakrājušās smiltis, tās ir arī uz gājēju ietvēm, kas, atbilstoši saistošajiem noteikumiem, ir jātīra pieguļošo zemju īpašniekiem. Kamēr nav atsākusi augt zāle, iestājoties sausākam laikam, vējš dzenā smiltis arī no zaļajām zonām.

Rīgas rajonos smilšu savākšanā un izvešanā strādā 43 smilšu tīrīšanas vienības, darbi tiks organizēti naktīs un agri no rītiem, lai pēc iespējas mazāk kavētu transportlīdzekļu satiksmi.

Rīgā ielu uzturēšanas darbus veic pilnsabiedrība „Daugavas Labā krasta uzturētājs”, pilnsabiedrība „Daugavas Kreisā krasta uzturētājs” un SIA „Rīgas tilti”.

Rīgas dome šogad Spodrības mēnesi organizē no 9.aprīļa līdz 11.maijam, aicinot pašvaldības struktūras, pilsētas iedzīvotājus, komersantus un iestādes piedalīties pavasara sakopšanas darbos, teritoriju sakopšanā, kā arī informēt pašvaldību par nekoptām teritorijām un sniegt priekšlikumus par to sakārtošanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijām uzdots nodrošināt pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēto zemes gabalu sakopšanu, kā arī veikt izglītojošo un informatīvo darbu, iesaistot teritoriju sakopšanas darbos dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku biedrības, sakņu dārzu biedrības, iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” uzdots nodrošināt dzīvojamo māju, pagalmu teritoriju un atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu savās apsaimniekojamās teritorijās, iesaistot šajos darbos namu iedzīvotājus.

SIA „Rīgas meži” organizēs atkritumu savākšanu un izvešanu no mežiem un apstādījumiem. Uzņēmums arī veiks meža atjaunošanu, meža un parku stādījumu kopšanu un papildināšanu. Nepieciešamības gadījumā SIA „Rīgas meži” sniegs konsultācijas namu apsaimniekotājiem, iestādēm un organizācijām par apstādījumu kopšanu un teritoriju apzaļumošanu.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam uzdots nodrošināt izglītības iestāžu un tām piegulošo teritoriju sakopšanu, bet Rīgas domes Īpašuma departamentam organizēt tā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kuri netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, teritoriju sakārtošanu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments nodrošinās atkritumu pieņemšanu pilsētas atkritumu apglabāšanas poligonā „Getliņi EKO”, tajā skaitā arī no Lielās talkas. Savukārt Kapsētu pārvalde organizēs kapsētu sakopšanu un atkritumu izvešanu.

Spodrības mēneša un Meža dienu laikā Rīgas pašvaldības policija sadarbībā ar Rīgas domes Administratīvo inspekciju veiks pastiprinātu noteikumu ievērošanas kontroli, apsekojot nesakoptās ēkas un teritorijas.

Šajā laikā Rīgas iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, komersanti un iestādes aicināti aktīvi piedalīties namīpašumu un teritoriju sakopšanā, informēt pašvaldību par nekoptām teritorijām, kā arī sniegt priekšlikumus par to sakopšanu un sakārtošanu, zvanot uz Rīgas domes bezmaksas informatīvo tālruni 80000800 vai arī uz izpilddirekcijām:

Ziemeļu izpilddirekcija – 67026611 (Vidzemes priekšpilsēta un Ziemeļu rajons);

Austrumu izpilddirekcija – 67013500 (Latgales priekšpilsēta un Centra rajons);

Pārdaugavas izpilddirekcija – 67012319 (Zemgales priekšpilsēta un Kurzemes rajons).