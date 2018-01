Kā vēsta LTV, Argods Lūsiņš jau nedēļu bijis praktiski nesastopams. Uz mediju jautājumiem Pāvilostas mājas-kuģa īpašnieks izvairījās atbildēt. "Panorāmas" žurnālistei Lūsiņš pieklājīgi pauda: "Cienītā kundze, es nerunāju; runāšu tad, kad viss būs noskaidrots".

Taču viņu izdevies sastapt viņa paša uzņēmuma birojā. Biznesmenis ilgi tielējies un sarunai negribēja piekrist, taču visbeidzot komentāru par notiekošo ap savu namu tomēr sniedza. Ar noteikumu, ka klāt nebūs kamera.

Aizkadrā Argods Lūsiņš paskaidroja, ka būvi kāpās aizvākšot, - tehniski tas neesot nekas neiespējams. "Sabiedrība par to uzzinās tad, kad būs laiks," pauda uzņēmējs. Viņš arī paskaidroja, ka būvniecība ir gan viņa bizness, gan kaislība. Būves uz pontoniem bijusi viņa sen auklēta ideja.

Lūsiņš skaidroja, ka vieta, kur būvi nogādāt, jau esot zināma, taču tā ir atbilstoši jāiekārto, un būvi uz attiecīgo vietu plānots nogādāt ar velkoņiem pa jūru, gan neatklājot, kad tas varētu notikt.

Viņš tāpat uzsvēra, ka būve nekad neesot bijusi paredzēta Pāvilostas ūdeņiem un tā būs tāda pati peldoša ierīce, kāda jau ir Lielupes ūdeņos Jūrmalā. Lūsiņš pauda, ka mājas uz pontoniem sācis būvēt, jo gribējis Latvijā ieviest ko jaunu.

Tikmēr pašvaldībai ar uzņēmēju jau esot sākušās sarunas par miermīlīgu atrisinājumu, būvi aizvācot. Taču arī pašvaldībā nav skaidrības par laiku, kad tas varētu notikt.

Jau vēstījām, ka Pāvilostas kāpās uzceltā ēka-kuģis tik tiešām ir uz pontoniem esoša būve, kas attīstīta par dzīvojamu māju likuma robu dēļ.

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās Vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova pastāstīja, ka pirms pieciem gadiem VVD Liepājas administratīvajā rajona tiesā zaudējis tiesvedību pret SIA "Alco" saistībā ar šīs konstrukcijas būvniecību. Kaut arī veidojumam vizuāli ir daudz lielāka līdzība ar ēku nekā ar peldlīdzekli, uzņēmums tiesā spējis ar attiecīgiem dokumentiem pierādīt, ka šī konstrukcija ir kuģis būvniecības stadijā.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, degvielas tirgotāja "Alco" īpašnieks ir Argods Lūsiņš. "Dienas Biznesa" apkopotajā 100 Latvijas bagātāko cilvēku sarakstā viņš pērn ierindojās devītajā vietā ar 43 miljoniem eiro.

Lūsiņš publiski atzinis, ka mēdz neievērot būvniecības noteikumus, lai panāktu ātrāku rezultātu. Talsu novada domes 2010.gada 15.aprīļa sēdē viņš sacījis, ka ir īstenojis daudzas būvniecības ieceres, par kurām jāatbild. "Apzinos, ka pārkāpju likumdošanu, bet ja es to nedarītu, tad viss apstātos," domes sēdē sacījis uzņēmējs, aizstāvot savu viedokli jautājumā par veikala "Maxima" būvniecību Talsos. "Es atvainojos par to, ka daudzas reizes tā rīkojamies," teicis Lūsiņš. Kā izriet no domes sēdes protokola, uzņēmēja skatījumā "dažreiz jārīkojas saskaņā ar veselo saprātu, ignorējot formālo būvniecības likumdošanu".