Sniegoti un apledojuši ir visi valsts nozīmes autoceļi dažu desmitu kilometru rādiusā ap Daugavpili.

Ģeogrāfiski pretējā Latvijas pusē ir apledojis autoceļa A11 posms Nīca-Rucava.

Tāpat braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Usmai, Liepājas šosejas posmā no Kalnciema līdz Apšupes krustojumam un Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Elejai.

Tikmēr reģionālie autoceļi šorīt ir apledojuši Daugavpils, Jelgavas, Krāslavas, Ventspils un Talsu apkārtnēs.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem.

LVC atgādina, ka mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt, tikai sākot veikt manevrus. Īpaši strauji apledojums var veidoties uz autoceļiem, kas ved cauri mežiem vai gar ūdenstilpnēm, kā arī uz tiltiem un pārvadiem.