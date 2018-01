Likumsargi stāsta, ka, policistiem ierodoties, vīrs jau bija aizbēdzis. Sieviete paskaidroja, ka vīrietis kopā ar savu draugu, kurš bijis klāt konflikta brīdī, ieroci paslēpuši. Veicot mājas apskati, policisti mājas bēniņos atrada divstobru medību bisi, ar ko sievietei, visticamāk, draudēts.

Baložu iecirkņa policisti sadarbībā ar Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonām uzsāka abu vīriešu meklēšanu. Noskaidrojot vīriešu atrašanās vietu, šajā pašā dienā viņi tika aizturēti.

Jāpiemin, ka aizturēšanas brīdī sievietes 1983. gadā dzimušais civilvīrs atradās 2,52 promiļu stiprā alkohola reibumā, bet viņa 1990. gadā dzimušais draugs - 3,05 promiļu stiprā alkohola reibumā. Neviens no vīriešiem iepriekš nav krimināli sodīts.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 132. panta – par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti. Par šādu noziegumu likumā paredzēta īslaicīga brīvības atņemšana vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Policijā piebilst, ka sievietes dzīvesbiedram nav bijusi ieroča glabāšanas atļauja, tāpēc viņam nāksies atbildēt arī par šo pārkāpumu.

Šobrīd vīrietim ir piemērots drošības līdzeklis – aizliegums tuvoties cietušajai.

"Aicinām arī citus iedzīvotājus, saņemot nopietnus draudus, ziņot par tiem policijai. Tāpat nedrīkst klusēt par vardarbību ģimenē, jo no vardarbības līdz traģēdijai ir tikai viens solis. Atgādinām, ka pēc cietušās personas vēlmes policijai ir tiesības pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu no ģimenes. To ir iespējams izdarīt uz cietušās personas rakstveida pieteikuma pamata," norāda likumsargi.