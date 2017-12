Vai Vējonim bija jāatklāj, kāpēc viņš apžēlojis Neo? Uzņēmējs Štokenbergs neizpratnē

Jau ziņots, ka Vējonis savu lēmumu pamatojis ar to, ka “sabiedrības ieguvums no Ilmāra Poikāna rīcības ir bijis ievērojami lielāks nekā viņa nodarījuma sekas. Tas ir sekmējis atklātību un caurspīdīgumu valsts pārvaldē, kā arī pievērsis uzmanību valsts informācijas sistēmu drošībai.” Štokenbergs apšauba un neizprot šādu paskaidrojumu. “Es labprāt redzētu pašu to avotu, to apžēlošanas aktu. Vai tiešām prezidents ir sācis vērtēt, cik liels ir Neo ieguldījums vai sabiedrības uzlabojums no tā visa…” sašutis noteica uzņēmējs.

Štokenbergs skaidroja, ka ziņa šķiet vēl dīvaināka, jo Poikāns nav vienīgais, kas ticis apžēlots, tomēr pagātnē prezidents nekad nav atklājis apžēlošanas motivāciju. “Neo nav vienīgais, ko prezidents apžēlo. Es pieņemu, ka katru gadu apžēlo desmitiem cilvēku – samazina sodu vai vēl kaut ko,” sacīja Štokenbergs.

Viņš uzskata, ka motivācijas atklāšana nevajadzīgi turpina diskusiju par Neo. “Manuprāt, ja sākas komentāri par kaut kādu apžēlošanu, tad tas ir samērā slidens ceļš. Man liekas, ka vajadzētu būt kaut kādai robežai – Neo ir apžēlots, un beidzam visu šo sarunu, nevis sāksim tagad izvērtēt,” raidījumā norādīja Štokenbergs.

Uzņēmējs kritizēja arī Neo atbildes reakciju. “Viņa paša komentāri par to, ka prokurori un tiesneši visi ir bijuši nejēgas, visi, kas ir tajā procesā skatījuši lietas - nu kam tas vajadzīgs? Prezidents viņu ir apžēlojis. Un viss! Stāvi klusu un beidz šito visu!” savu nostāju pauda Štokenbergs.