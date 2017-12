Nākamais mācību gads sāksies 3.septembrī

Noteikumu projekts, kuru valdība plāno izskatīt 19.decembra sēdē, paredz, ka, mācību gadam sākoties 2018.gada 3.septembrī, 1.-8. un 10.-11.klašu skolēniem tas beigsies 2019.gada 31.maijā. 9.klases izglītojamiem mācības beigsies 2019.gada 17.maijā, bet mācību gads noslēgsies 2019.gada 14.jūnijā. Savukārt 12.klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17.maijā, mācību gadam noslēdzoties 2019.gada 21.jūnijā.

Tiem 9. un 12.klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2019.gada 31.maijā.

Mācību gadu, kā ierasts, veidos divi semestri. Pirmais semestris ilgs no 2018.gada 3.septembra līdz 2018.gada 21.decembrim, savukārt otrais semestris sāksies 7.decembrī un noslēgsies iepriekš minētajos datumos.

Tāpat paredzēti četri brīvlaiki. Rudens brīvdienas ilgs no 2018.gada 22.oktobra līdz 2018.gada 26. oktobrim, ziemas brīvdienas - no 2018.gada 24.decembra līdz 2019.gada 4.janvārim, pavasara brīvdienas 1.-11. klases izglītojamiem - no 2019.gada 11.marta līdz 2019.gada 15.martam, bet 12.klases izglītojamiem - no 2019.gada 18.marta līdz 2019.gada 22.martam. Vasaras brīvdienas 1.-8.klases un 10.-11.klases izglītojamiem sāksies 2019.gada 3.jūnijā un ilgs līdz 2019.gada 30.augustam.

Noteikumu projekts tāpat paredz, ka izglītības iestāde var patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases izglītojamiem, papildu brīvdienas organizējot otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases izglītojamiem.