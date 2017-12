Stendzenieks iesaka Kivičam nepsihot, bet gan dibināt savu partiju

Otrdien TV24 "Preses klubā" viesojās eksprezidents Valdis Zatlers, reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks un ekonomists Ojārs Kehris, kuri komentēja mūziķa Andra Kiviča pirmdien pausto par to, ka uz vēlēšanām iet nav jēgas, jo politiķi tautu uzskatot par aunu baru, un no viņa biļetena valstī tāpat nekas uz labu nemainās. "Preses kluba" studijā par to izskanēja analītiski viedokļi.