"Sentenu, Portugāles finanšu ministrs, ievēlēts par jauno Eirogrupas prezidentu," teikts ierakstā ES Padomes tvitera kontā.

Uz šo amatu kandidēja vēl trīs finanšu ministri - Dana Reizniece-Ozola (ZZS) no Latvijas, Pjērs Gramenja no Luksemburgas un Peters Kažimīrs no Slovākijas.

50 gadus vecais Sentenu, ieguvis divus maģistra grādus - lietišķajā matemātikā Lisabonas Tehniskajā universitātē un ekonomikā Hārvarda universitātē. Viņš strādājis Portugāles centrālajā bankā un no 2004. līdz 2013.gadam bijis Eiropas Komisijas Ekonomikas politikas komitejas loceklis. 2015.gada parlamenta vēlēšanu kampaņā Sentenu bija Sociālistu partijas ekonomikas programmas koordinators. Kopš 2015.gada novembra viņš ir Portugāles finanšu ministrs.

Jau vēstīts, ka pašreizējais Eirogrupas prezidents Jerūns Deiselblūms, kurš līdz šā gada 26.oktobrim bija Nīderlandes finanšu ministrs, paziņojis, ka nākamā gada gada janvārī atstās Eirozonas prezidenta amatu.

Eirogrupas locekļi ar balsu vairākumu ievēl Eirogrupas prezidentu uz 2,5 gadiem, turklāt šo amatu var ieņemt esošs ES dalībvalsts finanšu ministrs. Eirogrupas prezidents apvieno šos pienākumus ar savas valsts finanšu ministra amata pienākumiem. Pašreizējais Eirogrupas prezidents Jerūns Deiselblūms amatā stājās 2013.gada janvārī, nomainot iepriekšējo Eirogrupas prezidentu Žanu Klodu Junkeru.

Eirogrupa ir neoficiāla struktūra, kurā ministri no eirozonas dalībvalstīm apspriež jautājumus saistībā ar viņu pārstāvēto valstu kopīgajiem pienākumiem attiecībā uz eiro.