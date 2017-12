Šādu atziņu estrādes maketa prezentācijas pasākumā paudis akustikas eksperts, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) docents Andris Zabrauskis.

Pirmā reize nebija veiksmīga

Neraugoties uz to, ir jārēķinās ar estrādes apskaņošanas nepieciešamību. “Bet par to ir padomāts. Ir veikta maketēšana arī ar elektroakustiskajiem avotiem – kur tie atradīsies. Neapšaubāmi apskaņošanas kvalitāte ir tikpat svarīga kā dabiskā akustika,” norāda Zabrauskis.

Pēc eksperta teiktā, pirmā rekonstrukcija 90. gados nav uzskatāma par akustiski veiksmīgu, jo jau sākotnēji projekta izstrādes stadijā bija uzspiests diezgan apšaubāms risinājums. Tālākās rekonstrukcijas gan virzījušās pareizā virzienā.

Pasaulē lielākā

“Estrādes makets ir unikāls, jo tas nav tikai arhitektonisks makets, bet arī pasaulē lielākās koru akustiskās tribīnes makets,” teic Zabrauskis. Maketā atšķiras ne tikai ģeometriskie izmēri, bet arī izmantotie materiāli. Tādējādi, lai veiktu akustikas mērījumus, arī raidītie skaņas signāli pielāgoti minētajam izmēra un materiāla mērogam. “Tas mums ļauj ļoti precīzi prognozēt akustiskos apstākļus,” skaidro Zabrauskis.

Maketā, kas izstādīts RTU Arhitektūras fakultātē, pašlaik nav izvietoti akustiskie atstarotāji, kas sedz visu amfiteātra jumta apakšējo virsmu, un no ārpuses nav izvietota membrāna, kas sargās koristus no vēja un lietus.

Ievērojamas atšķirības

“Tā viennozīmīgi būs viena no modernākajām un lielākajām kora estrādēm pasaulē,” pārliecināts Zabrauskis. Pati jumta struktūra būs metāla, līdz ar to, visticamāk, akustiskie atstarotāji būs no līmēta koka, bet no ārpuses konstrukciju klās specifiska polimēra membrāna – austa no stikla šķiedras.

Skaņa, kas būs dzirdama estrādē pēc tās pabeigšanas, atšķirsies visai būtiski. “Pirmkārt, esošajā estrādē gan koristi, gan klausītāji ir pieraduši pie sānu atskaņotas skaņas, kas formē telpisku skaņu – šeit viss tiek pārnests uz jaunu sistēmu, kurā skaņa pienāks no citiem virzieniem. Otrkārt, būs daudz stāvāks kora amfiteātris. Tas nozīmē, ka atsevišķu balsu grupas nolasīsies daudz skaidrāk un saprotamāk,” klāsta Zabrauskis.

Pārbauda ar ultraskaņu

Maketa testēšanā kori aizstāj ar 35 ultraskaņas avotiem, kuru uztveršanai skatītāju zonā izveidoti mikrofoni, ar kuru palīdzību veic mērījumus. Pēc eksperta domām, tas ir vistuvākais analoģijas ceļš. Līdztekus veiktas datoru simulācijas, un abu šo eksperimentu rezultāti pašlaik sakrīt.

Zabrauskis kā Mežaparka estrādes rekonstrukcijas galvenais konsultants sadarbojas ar Latvijas SIA "R&D Akustika" laboratoriju un starptautiskajiem partneriem, Vācijas kompāniju "Müller BBM Akustik".

Mežaparka Lielās estrādes pilnā atklāšana paredzēta 2021. gada 4. maijā.